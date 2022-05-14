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Антонов сообщил о планах США ограничить использование ракеты «Сармат»

Вашингтону «не нравятся» стратегические вооружения России, в том числе межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» и носитель беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», они настаивают на ограничении либо полном запрете их использования. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Посейдон» им очень не нравится, не нравится очень «Сармат», и на всех встречах, которые у нас есть с представителями академических кругов, нам все время говорят, что в будущем соглашении по контролю над вооружениями надо запретить эти «Посейдоны», конечно же, надо ограничить использование «Сарматов» и так далее», — сказал дипломат.

«Сармат» — комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой, ее вес превышает 200 т. Дальность стрельбы — 18 тыс. км. Ракета имеет короткий активный участок полета, это усложняет процесс ее перехвата средствами противовоздушной обороны.

По словам генерального директора и конструктора Государственного ракетного центра им. Макеева (разработчик «Сармата») Владимира Дегтяря, ракета способна обеспечить траекторию полета вокруг всего земного шара.

Рогозин заявил, что «Сармат» обеспечит безопасность России на 30–40 лет
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Фото:Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

20 апреля Минобороны сообщило о первом успешном пуске «Сармата». Запуск провели с космодрома Плесецк, боевые блоки ракеты достигли полигона на Камчатке, а на всех этапах полета подтверждены расчетные характеристики ракеты, сообщили в министерстве. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после этого заявил, что первые ракеты «Сармат» будут приняты на вооружение в Красноярском крае не позднее осени 2022 года.

О разработке ракеты «Сармат» впервые рассказал президент России Владимир Путин в 2018 году. Он назвал ракету «уникальным» оружием, которое сможет обеспечить безопасность России от внешних угроз, а также заявил, что аналогов «в мире нет и еще долго не будет». Эти слова он повторил, поздравляя военных с запуском в апреле этого года.


 

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