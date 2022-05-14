NYT указала на риски для США при бойкоте странами саммита Америк

Возможный отказ президента Мексики приехать на саммит Америк помешает намерению администрации Байдена заключить соглашение по нелегальной миграции. Также США обеспокоены вероятным неучастием во встрече президента Бразилии

Джо Байден (Фото: Susan Walsh / AP)

Все больше глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна рассматривают возможность отказа от участия в саммите Америк, который должен пройти в июне в Лос-Анджелесе, пишет The New York Times.

В их числе — президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщает газета со ссылкой на бразильских чиновников. Как пишет газета, у бразильского лидера сложились прохладные отношения с Вашингтоном, а саммит должен был стать первой встречей Болсонару с президентом США Джо Байденом.

Пропустить саммит может и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор: он заявил, что не приедет на встречу, если на нее не пригласят представителей Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. Ранее такую вероятность допустил старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности США Хуан Гонсалес.

Президента Мексики поддержали лидеры Боливии и Гондураса. Страны — участницы Карибского сообщества (КАРИКОМ) также пригрозили бойкотировать саммит, если Венесуэлу на нем будет представлять не президент Николас Мадуро, а лидер оппозиции Хуан Гуаидо (Соединенные Штаты признают последнего временным главой государства).

Как отмечает газета, угрозы бойкота подчеркивают проблемы, с которыми столкнулась администрация Байдена. По словам источника NYT, администрация США в преддверии промежуточных выборов, которые пройдут осенью 2022 года, добивается действенного регионального соглашения по нелегальной миграции. Отсутствие на саммите мексиканского президента затруднит его заключение.

Неучастие во встрече Болсонару ставит под угрозу достижение двух других значимых внешнеполитических целей администрации Байдена, которые связаны с проблемой изменения климата и защитой демократии, пишет газета. NYT отмечает, что во время президентства Байдена Бразилия сблизилась с Россией, Болсонару расширил вырубку лесов Амазонии и «поставил под сомнение честность выборов в собственной стране».

Читайте на РБК Pro Pro Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков Прогнозы Pro Валютные преступления: как обезопасить бизнес и не стать жертвой закона Валютные преступления: как обезопасить бизнес и не стать жертвой закона Вебинар Pro Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться Топ-менеджер получил оффер в кризис: когда стоит соглашаться Статьи Pro Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Темная сторона гособоронзаказа: что учесть, чтобы не попасть за решетку Инструкции Pro Русские иностранцы: кто заменит россиянам ушедшие модные бренды Русские иностранцы: кто заменит россиянам ушедшие модные бренды Статьи Pro Принципы цифрового маркетинга Филипа Котлера: как работать с клиентом Принципы цифрового маркетинга Филипа Котлера: как работать с клиентом Статьи Pro Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор Статьи Pro СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России Статьи

На встрече США и другие страны могли бы попытаться оказать давление на Болсонару с тем, чтобы тот «уважал демократический процесс» и публично поддержал избирательную систему своей страны. Однако, по словам источника NYT, саммита Америк нет в расписании Болсонару. О том, что бразильский лидер не планирует участвовать во встрече, также сообщало агентство Reuters.

В администрации Болсонару сообщили газете, что не получали никакой информации о времени проведения саммита. Вице-президент Бразилии Амилтон Моуран заявил, что Болсонару еще не решил, будет ли участвовать во встрече.

Власти США еще не рассылали официальных приглашений на саммит; в Белом доме ранее заявили, что пока не приняли окончательное решение о списке гостей. Представитель Совета национальной безопасности США, который помогает организовать мероприятие, сказал NYT, что предстоящий саммит — «самое важное событие для администрации Байдена в нашем полушарии» и добавил, что официальные приглашения будут разосланы в ближайшее время. И СНБ, и Госдепартамент отказались комментировать угрозы бойкота.

Саммит Америк — организуемая под эгидой Организации американских государств (ОАГ) встреча глав стран и правительств Америки. Ее целью является формирование общей стратегии в решении стоящих перед странами региона проблем. Впервые он состоялся в 1994 году в Майами. В этом году встреча запланирована на 6-10 июня в Лос-Анджелесе.