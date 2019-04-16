В МВД подсчитали имеющих временное убежище в России украинцев

В России около 77 тыс. граждан Украины имеют временное убежище или статус беженца. Об этом рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете «Коммерсантъ».

По ее словам, имеющие такой статус украинцы пока не сделали окончательный выбор: остаться в России или нет. При этом им предоставлена возможность получить гражданство по упрощенной процедуре в соответствии с госпрограммой по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

Казакова подтвердила, что в настоящий момент 140 украинцев, которые преследуются киевскими властями, имеют статус беженцев.

Представитель МВД отметила, что временное убежище в большей степени просили жители юго-востока Украины в виду военных действий.

Всего с 2014 года более 360 тыс. украинцев получили российское гражданство.