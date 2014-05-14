Госдеп ответил на заявление Рогозина о ракетных двигателях

Официальный представитель Государственного департамента Джен Псаки ответила на заявление вице-премьера Дмитрия Рогозина, предложившего не поставлять в США ракетные двигатели, которые могут использоваться американцами для запуска в космос военных спутников.

Отвечая на вопрос журналиста во время ежедневного брифинга для прессы, Псаки рассказала, что у США и России есть богатый опыт сотрудничества в космической сфере. "Мы надеемся, что совместная работа будет продолжена", - сказала она.

Официальный представитель Госдепа подчеркнула, что Москва и Вашингтон сотрудничают по многим вопросам, которые будут важны в будущем.

От дальнейших комментариев Псаки отказалась.

Накануне вице-премьер Рогозин сообщил, что Россия в качестве ответа на американские санкции сможет прекратить поставки в США ракетных двигателей НК-33 и РД-180. Последние используются на ракетах "Атлас-5", запускающих, в том числе, и аппараты военного назначения.

Рогозин развил свою мысль, назвав США "ненадежным партнером в космосе". По его словам, правительство уже поручило Роскосмосу активизировать работу по поиску интересных проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

30 апреля американский суд по федеральным искам запретил компании United Launch Alliance (совместному предприятию компаний Lockheed Martin и Boeing) использовать российские ракетные двигатели. ULA было запрещено "производить какие-либо покупки или платежи с НПО "Энергомаш". Однако 8 мая запрет был снят как невыгодный для США. Вашингтонские чиновники предпочли прийти к выводу, что закупки оборудования у НПО "Энергомаш" не противоречат введенным санкциям против России.