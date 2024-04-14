Куда летели ракеты Ирана. Инфографика

Иран в ночь на 14 апреля атаковал Израиль беспилотниками и ракетами, которые проиранские силы запускали также из Ливана, Йемена и Ирака. Сбивать их помогли Израилю американские, британские и иорданские войска. Согласно отчету ЦАХАЛ, все беспилотники были уничтожены, удалось поразить почти все ракеты Ирана.

Взрывы раздались на авиабазах Рамон и Неватим на юге страны, близ кибуцев Кфар-Блюм и Ханита на севере, о них также сообщали жители Иерусалима и Тель-Авива. На Храмовой горе в Иерусалиме система ПВО «Железный купол» перехватила несколько ракет над мечетью Аль-Акса. В нескольких населенных пунктах звучала воздушная тревога.