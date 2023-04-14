Зеленский сообщил о попадании ракеты в жилой дом в Славянске

Ракета попала в жилую пятиэтажку, погибли пять человек, сообщил президент Украины. Минобороны России ранее неоднократно говорило, что не наносит удары по гражданским объектам на Украине

Обстановка на месте происшествия, Славянск (Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters)

В подконтрольном Украине Славянске ракета попала в жилой дом, погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщили президент Владимир Зеленский в Facebook (головная компания Meta признана экстремистской и запрещена) и глава Донецкой областной гражданской администрации Павел Кириленко в телеграм-канале.

По утверждению Кириленко, по городу был нанесен ракетный удар. В результате оказались повреждены пять многоэтажек, пять частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля.

Кириленко заявил, что еще 15 человек пострадали, семеро могут быть под завалами, в том числе ребенок. Мэр Славянска Вадим Лях утверждает, что «прилетов» было несколько.

Славянск находится примерно в 100 км к северу от Донецка. 14 апреля воздушная тревога объявлялась в подконтрольной Украине части региона трижды — в 9:34, 14:35 и 16:02. После этого телеграм-каналы сообщили о взрывах.

Минобороны России ранее неоднократно говорило, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам. Военное ведомство в последний раз сообщало о массированном ударе по украинским элементам военной инфраструктуры, предприятиям ОПК и обеспечивающим их объектам энергетики в начале марта. Минобороны тогда назвало это «массированным ударом возмездия» в ответ на нападение украинских диверсантов в Брянской области, в результате которого погибли два человека.