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Зеленский сообщил о попадании ракеты в жилой дом в Славянске

Владимир Зеленский сообщил о попадании ракеты в жилой дом в Славянске
Ракета попала в жилую пятиэтажку, погибли пять человек, сообщил президент Украины. Минобороны России ранее неоднократно говорило, что не наносит удары по гражданским объектам на Украине
Обстановка на месте происшествия, Славянск
Обстановка на месте происшествия, Славянск (Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters)

В подконтрольном Украине Славянске ракета попала в жилой дом, погибли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщили президент Владимир Зеленский в Facebook (головная компания Meta признана экстремистской и запрещена) и глава Донецкой областной гражданской администрации Павел Кириленко в телеграм-канале.

По утверждению Кириленко, по городу был нанесен ракетный удар. В результате оказались повреждены пять многоэтажек, пять частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля.

Кириленко заявил, что еще 15 человек пострадали, семеро могут быть под завалами, в том числе ребенок. Мэр Славянска Вадим Лях утверждает, что «прилетов» было несколько.

Славянск находится примерно в 100 км к северу от Донецка. 14 апреля воздушная тревога объявлялась в подконтрольной Украине части региона трижды — в 9:34, 14:35 и 16:02. После этого телеграм-каналы сообщили о взрывах.

Минобороны России ранее неоднократно говорило, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам. Военное ведомство в последний раз сообщало о массированном ударе по украинским элементам военной инфраструктуры, предприятиям ОПК и обеспечивающим их объектам энергетики в начале марта. Минобороны тогда назвало это «массированным ударом возмездия» в ответ на нападение украинских диверсантов в Брянской области, в результате которого погибли два человека.

Зеленский сообщил о попадании ракеты в жилой дом в Славянске
Зеленский сообщил о попадании ракеты в жилой дом в Славянске

 

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Славянск Донбасс Украина Военная операция на Украине

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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