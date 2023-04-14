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Контрактник получил срок за убийство росгвардейца в зоне боевых действий

Контрактник получил 10 лет колонии за убийство росгвардейца, которого принял за диверсанта
Суд пришел к выводу, что контрактник Алексей Усенко застрелил сотрудника Росгвардии, приняв его за украинского диверсанта. Со слов свидетелей, военный был пьян — накануне он пил коньяк с сослуживцами. Он настаивал, что невиновен
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Крымский гарнизонный суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима контрактника Алексея Усенко, которого признали виновным в убийстве бойца Росгвардии в зоне военных действий на Украине, сообщает «Коммерсантъ».

Инцидент произошел в 2022 году, где именно, не уточняется. Усенко был в составе военной колонны, которая двигалась к позициям первой линии; он остановил легковую машину с двумя сотрудниками Росгвардии, ехавшую в том же направлении. Контрактник потребовал от росгвардейцев выйти из авто.

Водитель представился и достал документы, подтверждающие личность; в этот момент, пишет газета со ссылкой на материалы, Усенко выстрелил в живот второму сотруднику Росгвардии из автомата АКС-74У и смертельно его ранил. Затем он приказал водителю лечь на землю, угрожая застрелить и его.

Выстрел услышали другие военнослужащие, они уговорили Усенко сдать оружие. По их словам, контрактник был пьян, агрессивен и неадекватен, а росгвардейцев принял за украинских диверсантов. Позднее сослуживцы Усенко рассказали, что накануне пили с ним коньяк. Против военного завели дело по ч. 1 ст. 105 УК и ч. 1 ст. 119 УК (умышленное убийство и угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

Усенко настаивал, что ни в кого не стрелял, а огонь могли открыть диверсанты: эта версия, по словам контрактника, подтверждалась тем, что колонну, которая после инцидента продолжила движение, через час обстреляли неизвестные. Защита отмечала, что на руках Усенко не осталось пороха, а у изъятой у него гильзы был целым капсюль-воспламенитель пороха; к тому же контрактник прошел проверку на полиграфе, а экспертиза не установила степень его опьянения — выводы в этой части основаны только на показаниях свидетелей. Обвинение также обращало внимание, что иных доказательств, что стрельбу открыл именно Усенко, кроме слов водителя машины, нет.

Суд в Ростове-на-Дону, рассматривавший жалобу защиты, отклонил ее доводы. В инстанции заявили, что смывы с рук Устенко взяли только через 12 часов после инцидента; при этом на бушлате контрактника нашли микрочастицы пороха и следы от сработавшего капсюля. В суде посчитали, что исследование полиграфом было проведено с нарушением требований уголовно-процессуального кодекса. Защита намерена добиться пересмотра дела в Кассационном военном суде в Новосибирске.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
контрактник Росгвардия приговор Военная операция на Украине
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