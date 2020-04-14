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Белоруссия подписала соглашение об упрощении визового режима с ЕС

Основными положениями документа являются снижение стоимости шенгенских виз для белорусов и возможность получать долгосрочные разрешения на въезд в ЕС
Александр Лукашенко (Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал соглашение с Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии. Таким образом, Минск со своей стороны завершил процесс ратификации документов, подписанных в начале января в Брюсселе, сообщает агентство БЕЛТА.

Точку в ратификации теперь должен поставить Европейский парламент, которому предстоит голосование по вопросу об одобрении соглашения с Белоруссией.

Как ранее отметил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, одним из главных положений соглашения является снижение стоимости шенгенской визы для граждан страны до 35 евро (ранее было 60 евро). Эта сумма не включает в себя услуги визовых центров, оформление в которых не должно быть дороже 30 евро.

Помимо этого, упрощение режима позволит различным категориям граждан получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке. Так, для получения пятилетнего Шенгена будет достаточно предоставить в диппредставительство письмо от принимающей организации.

Что касается приезжающих в Белоруссию европейцев, то для них срок пребывания в стране увеличится с 90 дней до 180. Кравченко отметил, что соглашение между Минском и Брюсселем не касается выдачи виз для учебы или работы.

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Соглашение о реадмиссии, которое также подписал Лукашенко, предусматривает обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга. Евросоюз при этом обязался оказывать Минску техническую и финансовую поддержку в этом вопросе.

В случае одобрения документов Европейским парламентом упрощенный порядок получения виз сможет начать действовать с июня 2020 года.

В настоящее время практически все соседи Белоруссии закрыли границу с этой страной в связи с распространением коронавируса.

Россия ограничила движение через границу с Белоруссией 28 марта. Лукашенко назвал решение премьер-министра Михаила Мишустина «головотяпством». «Я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо было срочно принять меры. Но логики ведь не было», — сказал он.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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