Зампред администрации главы Украины уйдет с поста из-за спора с Порошенко

Генерал-лейтенант Валерий Кондратюк, который курировал в администрации президента Украины спецслужбы, подал в отставку. В «Олимпийском» Порошенко также заявил, что уволил первого замглавы Службы внешней разведки страны

Валерий Кондратюк (Фото: unian.net)

Заместитель председателя администрации президента Украины ​генерал-лейтенант Валерий Кондратюк, отвечающий за спецслужбы, подал в отставку из-за разногласий с действующим главой государства Петром Порошенко. Об этом со ссылкой на соответствующее заявление чиновника сообщает портал УНИАН. Информацию о том, что Кондратюк подал в отставку, ему подтвердил глава администрации президента Игорь Райнин.

Переданное Порошенко заявление зампреда администрации, которое также публикует портал, начинается с того, что Кондратюк называет неправдой распространенное в январе журналистами телеканала «112 Украина» сообщение, в котором утверждалось, что он участвовал в вербовке экс-главы Службы безопасности республики Валентина Наливайченко иностранными спецслужбами. Экспертом в этом материале, по его данным, выступил депутат Владимир Арьев. Его в своем заявлении Кондратюк называет «неофициальным спикером политической силы» Порошенко, а канал «112 Украина», принадлежащий лидеру общественного движения «Украинский выбор» Виктору Медведчуку, — «российско-пропагандистским». «Понятно, что сотрудничество людей из вашего близкого окружения с таким каналом не могло происходить без вашего ведома и согласия», — утверждается в документе.

После произошедшего Кондратюк, по его словам, написал обращение Порошенко, однако действующий президент Украины его «проигнорировал». Молчание Порошенко, говорится в документе, замглавы его администрации счел «согласием [главы государства] на [его] дальнейшую дискредитацию».

«Петр Алексеевич! — обратился к президенту Кондратюк. — Я не коммерсант, а офицер. Если большинству украинских политиков не привыкать к оскорблениям и обвинениям в свой адрес, то для меня такая ситуация недопустима».

Должность заместителя председателя администрации главы государства он занимал с октября 2016 года. До этого Кондратюк возглавлял Главное управление разведки Минобороны Украины, а прежде работал начальником департамента контрразведки СБУ.