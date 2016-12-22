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Путин указал Собянину на «хронические проблемы» Москвы
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Путин указал Собянину на «хронические проблемы» Москвы
Политика, 16:24
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Путин указал Собянину на «хронические проблемы» Москвы
Путин на встрече с Собяниным назвал мэру столицы две «хронические проблемы» Москвы — транспорт и регулирование миграции. Отчитываясь перед президентом, мэр прокомментировал только одну из этих проблем
Владимир Путин и Сергей Собянин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. На ней президент указал градоначальнику на «хронические проблемы» столицы и предложил отчитаться о ходе их решения. Запись встречи опубликована на сайте Кремля.

В начале президент предложил мэру «не заниматься лирикой» и поговорить о «конкретных делах». Путин подчеркнул, что положительно оценивает работу команды Собянина, упомянув хорошее финансовое состояние Москвы и низкий уровень безработицы.

«Но есть и хронические проблемы, о которых вы тоже хорошо знаете. Это загруженность автомобильной сети, это необходимость более четкого регулирования миграционных потоков. Есть и другие вопросы, которые мы с вами неоднократно обсуждали», — подчеркнул президент.

В ответ Собянин заявил президенту, что Москва «выходит из кризиса» и приобретает «положительную динамику» всех ключевых показателей. Говоря о решении транспортной проблемы, мэр указал на то, что в городе развивается метро и запускается новое кольцо подземки. «Сейчас мы приступили к строительству большого подземного кольца, и первый сегмент этого кольца, от «Сити» до «Динамо», мы запустили уже в этом году и дальше будем ежегодно запускать сегменты. Практически по всем участкам этого кольца ведется работа: либо уже под землей идут комбайны и создают тоннели для метро, либо строятся станции, либо идет проектирование», — рассказал мэр.

Особо Собянин указал на то, что в столице развивается партнерство властей и бизнеса. В числе достижений он также назвал развитие туризма. По данным мэра, этот сектор обеспечил до 700 млрд руб. поступлений в экономику города. Вместе с тем ответа на замечание Путина о необходимости более строгого регулирования миграционных потоков от мэра столицы не последовало.

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В конце марта в Москве были открыты три новые станции метро: «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская». Предполагается, что пользоваться новыми станциями будут ежедневно около 150 тыс. человек. Всего в 2018 году в столице планируется открыть​ 21 станцию метро.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Сергей Собянин , Владимир Путин
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