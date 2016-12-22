Передачу Москве первой частной станции метро отложили на год

Crocus Group Араза Агаларова потратила дополнительные 30 млн руб. на подготовку нового проекта станции метро «Мякинино», чтобы передать ее городу. Станция будет передана в безвозмездную аренду

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Crocus Group потратила еще 30 млн руб. на новый проект станции метро «Мякинино», включающий все инженерные коммуникации, чтобы передать ее «Московскому метрополитену». Об этом в интервью РБК рассказал владелец и президент компании Араз Агаларов.

Станция метро «Мякинино» Арбатско-Покровской линии, построенная Сrocus Group Араза Агаларова, открылась 26 декабря 2009 года. В 2016 году, когда возникли проблемы с оборудованием станции специальными устройствами безопасности, станция оказалась на грани закрытия. После этого Агаларов согласился передать ее подконтрольному Москве ГУП «Московский метрополитен».

По словам Агаларова, «Мякинино» давно была сдана в эксплуатацию. «Потом мы сделали проект и достроили переходы из метро: один — в «Крокус Сити Холл», а второй — во второй корпус «Крокус Экспо». Мы приняли решение, что надо заново пройти экспертизу со всей станцией вместе с переходами», — рассказал он. По словам Агаларова, за разработку проекта отвечает «Метрогипротранс». «Сейчас идет процесс согласования переходов: противопожарная безопасность, экспертиза», — добавил он.

Станция «Мякинино» еще не передана в ведение «Московского метрополитена», сообщили РБК в пресс-службе предприятия, уточнив, что обслуживанием «Мякинино» сегодня занимается сам «Московский метрополитен». «По обновленному плану-графику процесс передачи должен завершиться в конце второго квартала 2018 года. Продление сроков сделано для того, чтобы «Крокус» подготовил в полном объеме всю документацию, необходимую для передачи объекта», — говорится в ответе пресс-службы подземки.

В пресс-службах Департамента транспорта Москвы и «Метрогипротранс» не ответили на запросы РБК.

«Мякинино» — это первая станция метро в России, построенная на условиях государственно-частного партнерства. Договориться о строительстве удалось еще в 2006 году. Crocus Group вложила около $20 млн. Пропускная способность «Мякинино» составляет около 40 тыс. человек в сутки. Рядом со станцией расположены основные объекты Агаларова: «Крокус Экспо», концертный зал «Крокус Сити Холл», торговый центр Vegas, гипермаркет «Твой дом».

Как писал Forbes, когда строительство станции началось, у Агаларова была договоренность с городом, что вестибюль и выходы из метро отойдут Crocus, а на баланс метрополитена перейдут пути и основные конструкции станции. В начале 2015 года в соответствии с законом «О транспортной безопасности» все станции метро оборудовали рамками металлоискателей. Тогда Агаларов не захотел инвестировать в оборудование досмотровых зон, а метрополитен не мог этого сделать, не имея станцию на балансе, писало издание.

В августе 2016 года стало известно о возможном закрытии станции с 22 сентября. Как сообщал тогда представитель «Московского метрополитена», Crocus Group не выполнила обязательства по оборудованию специальными устройствами в соответствии с законом «О транспортной безопасности» и не подала соответствующую документацию в контролирующие органы. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что станция закрыта не будет, однако Crocus Group должна «устранить проблемы». Спустя несколько месяцев, в декабре 2016 года, Агаларов заявил о завершении переговоров с правительством столицы о передаче «Мякинино» в бессрочную безвозмездную аренду метрополитену. Оформление документов должно было занять не более двух-трех месяцев. Занимавший тогда пост начальника Московского метрополитена Дмитрий Пегов сообщал, что процедура должна завершиться в 2017 году. В сентября 2017-го Агаларов в очередной раз сообщил журналистам, что станцию передадут до конца года.