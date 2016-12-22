США и их союзники задействовали в ударах по Сирии авиацию и флот

В ударах США по Сирии были задействованы американские бомбардировщики B-1, а также по меньшей мере один военный корабль ВМС США, базирующийся в Красном море. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.
По словам собеседников телеканала, удары наносились в том числе с использованием ракет воздушного базирования. Телеканала добавчлет, что наносить удары такими ракетами самолеты могут из-за сирийского воздушного пространства.
На специальном брифинге председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфор сообщил, что удары наносились в том числе с помощью авиации.
Минобороны Великобритании в своем официальном заявлении сообщило, что в ударах по Сирии принимали участие четыре самолета Tornado GR4, которые наносили удары крылатыми ракетами Storm Shadow. Их целью был «военный объект — бывшая ракетная база — примерно в 25 км к западу от Хомса.
Ранее Reuters со ссылкой на свой источник в Пентагоне сообщал, что США наносили удары по Сирии в том числе ракетами «Томагавк».
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