Посольство России в США отреагировало на удары по Сирии
Политика, 05:47
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Посольство России в США отреагировало на удары по Сирии
Российское посольство в США первым отреагировало на удары США, Великобритании и Франции по Сирии. Там напомнили, что Москва предупреждала, что не оставит такие действия без последствий
Анатолий Антонов
«Реализуется заранее разработанный сценарий. Опять же, нам угрожают. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий. Вся ответственность за них лежит на Вашингтоне, Лондоне и Париже», — сказано в заявлении посла России в США Анатолия Антонова.
Он подчеркнул, что «оскорбление президента России — неприемлемо и недопустимо». «США — производитель крупнейшего в мире арсенала химического оружия — не имеют морального права обвинять другие страны», — сказано в заявлении российского дипломата.
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