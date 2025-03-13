Депутаты предложили признавать иноагентами за поддержку решений МУС
Депутаты Госдумы подготовили новые меры против иностранных агентов, сообщил спикер Вячеслав Володин.
Парламентарии предлагают признавать иноагентами за:
- помощь в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, например Международного уголовного суда;
- помощь властям других стран «в деятельности, направленной против безопасности России»;
- привлечение других лиц к сбору данных «в области военно-технической деятельности», которые могут быть использованы во вред России.
Помимо этого депутаты предлагают проводить судебные разбирательства против иностранных агентов и покинувших Россию граждан без их участия, если речь идет о делах по статьям о призывах к терроризму и экстремизму, фейках об армии, об уничтожении или повреждении воинских захоронений и памятников и о реабилитации нацизма.
Понятие «иностранный агент» было впервые введено в российское законодательство в 2012 году, с тех пор его не раз ужесточали, а для лиц и организаций, попавших в реестр Минюста, вводили новые ограничения. Например, в конце 2024-го власти обязали иноагентов хранить полученные в России доходы на рублевых спецсчетах. К таким доходам относятся средства, полученные от результатов интеллектуальной деятельности, продажи или сдачи в аренду недвижимости и автомобилей, а также проценты по вкладам и дивиденды. Воспользоваться деньгами со счета можно будет только после снятия статуса иноагента.
Одно из последних значимых ужесточений — полный запрет на просветительскую или образовательную деятельность вне зависимости от возраста обучаемых (сейчас действует лишь в отношении несовершеннолетних). В начале марта проект приняли в первом чтении.
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