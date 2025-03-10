Лукашенко сменил премьера Белоруссии

Турчин с 2019 года был председателем Минского областного исполнительного комитета. Экс-премьер Белоруссии Роман Головченко возглавил правление Нацбанка республики

Александр Турчин (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Александра Турчина новым главой правительства, сообщает БелТА.

Согласно Конституции республики, премьер-министр назначается президентом с предварительного согласия палаты представителей (нижняя палата парламента). Как уточняет агентство, эта процедура была проведена.

Пост премьера ранее занимал Роман Головченко, его Лукашенко назначил председателем правления Нацбанка республики.

Турчин с 2019 года занимал пост председателя Минского областного исполнительного комитета.

Родился в июле 1975 года в Новогрудке (Гродненская область), в 2002-м окончил Белорусский государственный экономический университет, а в 2009 году — Академию управления при президенте Белоруссии.

Работать начал в 1997 году, став директором магазина колхоза «Авангард» в Новогрудском районе (Гродненская область). Спустя два года перешел на работу в инспекцию государственного налогового комитета по этому району. Впоследствии продолжал работать в ревизионных и контролирующих госструктурах в сфере финансов.

В Минский областной исполнительный комитет пришел в 2010 году, там до 2015-го занимал должность председателя комитета экономики, заместителя председателя Минского облисполкома. С 2015 по 2016 год был помощником президента — главным инспектором по Гомельской области, после чего был назначен руководителем аппарата совета министров страны (правительства).

В августе 2018 года стал первым заместителем премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса. Чуть более чем через год, в декабре 2019-го, возглавил Минский областной исполнительный комитет.