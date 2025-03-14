Лукашенко выступает в Совете Федерации. Прямая трансляция
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает в Совете Федерации. Глава белорусского государства приехал в России с официальным визитом. Накануне Лукашенко провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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