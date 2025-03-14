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Политика ,  
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Лукашенко выступает в Совете Федерации. Прямая трансляция

Появились кадры выступления Лукашенко в Совете Федерации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает в Совете Федерации. Глава белорусского государства приехал в России с официальным визитом. Накануне Лукашенко провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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