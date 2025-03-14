Момент взрыва беспилотника в ЖК в Московской области. Видео

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На видео попал момент взрыва беспилотника в ЖК «Южная Битца» в Московской области. На кадрах видно, как взрыв происходит в жилом комплексе. После этого у машин, которые стояли во дворе, срабатывает сигнализация.

О том, что беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца Ленинского городского округа, ранее сообщал губернатор региона Андрей Воробьев. Еще два беспилотника сбили в Балашихе — в микрорайоне Измайлово и в Железнодорожном.