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Португалия откажется от закупки истребителей F-35 из-за Трампа

Politico: Португалия передумала менять свои истребители на F-35 из-за Трампа
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Португалия планировала заменить свои F-16 на F-35, но из-за позиции США «на международном геостратегическом уровне» рассмотрит другие варианты, заявил министр обороны Мело, подчеркнув важность предсказуемости союзников
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Португалия рассмотрит другие варианты замены американских истребителей F-16 вместо американских же F-35 из-за продемонстрированной новой администрацией США позиции «в контексте НАТО и на международном геостратегическом уровне», заявил глава португальского Минобороны Нуну Мело в интервью Publico.

По словам министра, предсказуемость союзников Португалии в этом вопросе служит «большим преимуществом, которое следует учитывать». «Мы должны верить, что при любых обстоятельствах эти союзники будут на нашей стороне. <...> И этот наш союзник [США], который на протяжении десятилетий всегда был предсказуемым, может привести к ограничениям в использовании, в обслуживании, в комплектующих — во всем, что связано с тем, чтобы самолеты были в рабочем состоянии и использовались во всех сценариях», — пояснил Мело.

Министр обороны отметил, что есть несколько стоящих вариантов для рассмотрения «в контексте европейского производства, а также с учетом отдачи, которую эти варианты могут иметь для португальской экономики». Он не стал отвечать на вопрос, можно ли F-16 заменить французскими истребителями.

На вооружении португальских вооруженных сил стоят 28 истребителей F-16. Четыре из них с 2018 года охраняют границу Литвы. В интервью Diario de Noticias прошлой весной начальник штаба ВВС Португалии генерал Жуан Картахо Алвеш заявлял, что первый F-35 на замену F-16 поступит Португалии не ранее чем через семь лет после принятия окончательного решения о закупке истребителей. Он подчеркивал, что к тому моменту F-16 на вооружении португальских военных прослужат около 40 лет.

Bild узнал о планах Германии отказаться от F-35A из-за «аварийной кнопки»
Политика

В начале марта США приостановили военную помощь и предоставление разведданных Украине после перепалки американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Вашингтон продолжал делиться с Киевом только развединформацией, необходимой для обороны. Ограничения были сняты через неделю, 11 марта, когда Киев после переговоров согласился на 30-дневное перемирие, если Москва пойдет на такой шаг.

На этом фоне Bild сообщил, что Германия может разорвать контракт с США на поставку 35 американских истребителей F-35A, если Вашингтон решит встроить в каждый так называемую аварийную кнопку, как это было сделано с пусковыми установками реактивных систем залпового огня HIMARS, поставленными Киеву.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Португалия F-35 F-16 замена США
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