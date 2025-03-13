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Политика ,  
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Туск назвал недостатки призыва разместить в Польше ядерное оружие США

Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Stephanie Lecocq / Reuters)

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал президента республики Анджея Дуду за публичный призыв к Соединенным Штатам разместить в Польше ядерное оружие, передает TVP Info.

«Мне бы очень хотелось, чтобы мы сформулировали ожидания, когда будем уверены, что такие призывы будут услышаны. Лучше подходить к решению подобных вопросов осмотрительно», — сказал Туск.

Однако премьер отметил, что ценит усилия Дуды. «Я ценю усилия президента, его слова не причинят вреда. Эффективны ли такие методы? У меня есть свое мнение по этому поводу», — подчеркнул Туск.

Раскритиковал публичное заявление Дуды и министр обороны Польши Томаш Семоняк. По его словам, подобные вещи нужно решать в конфиденциальной обстановке. «Нет ничего хуже, чем подать идею, которая имеет массу достоинств, и услышать через три дня ответ, что об этом не может быть и речи», — пояснил он.

Ранее в четверг, 13 марта, Дуда в интервью Financial Times призвал США разместить в Польше ядерное оружие в качестве сдерживающего фактора против России. «Границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя инфраструктура НАТО также должна сместиться на восток. Для меня это очевидно», — заявил Дуда.

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Дональд Туск Анджей Дуда Польша ядерное оружие США
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