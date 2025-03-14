В России расследуют уголовное дело из-за изъятия «Дома Москвы» в Латвии

Генпрокуратура даст правовую оценку попыткам продажи «Дома Москвы» в Риге: в России расследуют уголовное дело по факту его конфискации властями Латвии, суд в Москве наложил на актив арест, рассказали источники РБК

Фото: Василий Шитов / ТАСС

Генпрокуратура проводит анализ и даст правовую оценку попыткам продажи «Дома Москвы» в Латвии, по факту конфискации актива расследуется уголовное дело, мониторинг ситуации с собственностью России за границей усилен «в связи с попытками отдельных должностных лиц иностранных государств совершить преступные действия в отношении российских активов за рубежом», рассказал РБК источник в Генпрокуратуре.

Источник, знакомый с подготовленными надзорным ведомством материалами, это подтверждает: «Учитывая незаконные действия в отношении российского имущества, следственные органы возбудили уголовное дело, Генпрокуратура взяла расследование на контроль, по фактам противоправных действий в отношении российской государственной собственности будет дана правовая оценка вплоть до уголовной, виновные будут объявлены в розыск».

По данным обоих источников, уголовное дело в связи с изъятием «Дома Москвы» было возбуждено еще в марте 2024 года, в следующем месяце Замоскворецкий суд Москвы закрытым решением наложил арест на здание.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру и Замоскворецкий суд Москвы.

В июне 2021 года Госдума приняла закон, по которому право представлять Россию в иностранных и международных судах получила Генпрокуратура (раньше этим занимался Минюст). Президент Владимир Путин подписал документ 1 июля 2021 года.

Что известно о «Доме Москвы» в Риге

Культурный центр «Дом Москвы» открылся в Риге в 2004 году. Идея принадлежала занимавшему тогда пост мэра Москвы Юрию Лужкову. В начале 2000-х столичное правительство получило у национальной железнодорожной компании «Латвияс Дзелзцельш» пятиэтажное здание с одним подземным этажом неподалеку от железнодорожного вокзала Риги, на пересечении улиц Марияс и Альфреда Калныня.

В обмен Лужков предложил двухэтажный дом у Смоленской набережной, в 1-м Николощипковском переулке, в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Смоленская». «Латвийские железные дороги» обещали открыть в этом здании свое представительство в России, а также представительства латвийских портов. Но в декабре 2002 года «Латвийские железные дороги» «тихо продали» здание в Москве, так и не открыв там представительства, сообщала газета Diena.

После обмена в 2002 году здание в Риге реконструировали, площадь здания вместе с киноконцертным залом выросла до 4,5 тыс. кв. м. На работы московское правительство потратило $7 млн.

Культурный и деловой центр «Дом Москвы» — пятиэтажное здание с подземным этажом и общей площадью 4482,4 кв. м — открылся в мае 2004 года. В нем заработали Латбизнесбанк, филиал Банка Москвы, а также открылись различные музыкальные и театральные кружки.

В январе 2024 года Латвия изъяла здание в госсобственность, после того как оно оказалось под антироссийскими санкциями. Для смены владельца сейм принял специальный закон «О действиях в отношении недвижимого имущества, которые необходимы для предотвращения угроз госбезопасности». Депутат сейма Янис Домбрава заявлял в соцсети Х, что «дом будет освобожден от обременений и перерегистрирован на имя государства». Владельцем комплекса стал латвийский Минфин.

Латвийские власти четырежды выставляли «Дом Москвы» на аукцион, но продать его не удалось, несмотря на снижение стоимости более чем на €1 млн по сравнению с первоначальной. Во время первых торгов Рига рассчитывала выручить €3,57 млн, а во время последних, проведенных в феврале 2024 года, — €2,14 млн. Деньги от продажи Рига обещала передать Киеву.

В МИД России действия властей Латвии назвали «рейдерством в государственном масштабе». «Российские компетентные органы имеют полное право оспорить в судебном порядке действия Риги. Эта работа сейчас проводится», — заявила представитель ведомства Мария Захарова.

«Любые дальнейшие действия по распоряжению «Домом Москвы», включая его приобретение третьими лицами, в этой связи могут быть признаны недобросовестными, так как спор о праве не завершен. В случае окончательного изъятия принадлежащего жителям Москвы объекта будут приняты меры по привлечению виновных к ответственности», — сказал РБК собеседник, близкий к Генпрокуратуре.

РБК направил запрос в посольство Латвии.