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Выборы президента России ,  
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Путин в обращении к россиянам призвал их проголосовать на выборах

Путин в видеообращении призвал россиян проголосовать на выборах президента
Сюжет
Выборы президента России
Путин назвал выборы шагом в будущее, призвал россиян «реализовать свое избирательное право» и быть сплоченными, чтобы преодолеть трудности
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин в преддверии выборов записал видеообращение к россиянам, в котором призвал их принять участие в голосовании и «реализовать свое избирательное право». Фрагмент записи показали в новостях в телеэфире на Дальнем Востоке, передает ТАСС.

«Необходимо подтвердить нашу сплоченность, решимость вместе идти вперед. Каждый ваш голос ценен и значим», — сказал Путин, напомнив, что, согласно российской Конституции, единственным источником власти в стране является народ. Президент отметил, что гражданам «предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы — это шаг в будущее».

Путин указал на «непростой период» для России и стоящие перед ней вызовы «практически во всех сферах». «И чтобы продолжать отвечать на них, успешно преодолевать трудности нам, и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе», — сказал он, призвав граждан «выразить свою гражданскую и патриотическую позицию» и отдать голос за выбранного ими кандидата.

Путин отказался от участия в дебатах перед выборами
Политика
Владимир Путин

С 2000 года Путин восемь раз обращался к гражданам в связи с федеральными выборами, а также с голосованием по поправкам в Конституцию в 2020 году. Одна из них подразумевает обнуление президентских сроков.

Выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года. В них примут участие четыре кандидата — кроме Путина это вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ). В случае победы Путина начнется его пятый президентский срок и первый после «обнуления» в результате поправок к Конституции.

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Владимир Путин

политик, президент России
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