Главу совета по международным делам снимут из-за недовольства в МИДе

Кортунов, занимавший пост гендиректора РСМД с момента основания организации, не сохранит свой пост. А вот президент организации, экс-министр иностранных дел России Игорь Иванов будет переизбран

Андрей Кортунов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Многолетний гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов не сохранит свой пост, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в МИД России.

«Работа гендиректора Кортунова оценивается на Смоленке (в МИД России. — РБК) как неудовлетворительная. Пост он не сохранит», — сказал собеседник ТАСС.

В то же время, по его словам, экс-глава российского МИДа Игорь Иванов будет переизбран президентом РСМД. Как уточнил собеседник «РИА Новости», в МИДе исходят из того, что в ходе нового срока Иванов «будет больше усилий прилагать для продвижения российских интересов за рубежом».

Российский совет по международным делам — российская некоммерческая организация в сфере внешней политики и международных отношений. Основана в 2011 году в соответствии с распоряжением на тот момент президента России Дмитрия Медведева. Среди учредителей организации — МИД России, Минобрнауки России, РАН и РСПП. Деятельность РСМД направлена на укрепление мира, дружбы и согласия между народами, предотвращение международных конфликтов и кризисное регулирование, говорится на сайте организации. В президиуме РСМД, помимо Кортунова и Иванова, состоят бизнесмен Петр Авен, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, политолог Федор Лукьянов и посол России в Китае Игорь Моргулов.

Андрей Кортунов родился в Москве в августе 1957 года. Окончил МГИМО, аспирантуру Института США и Канады (ИСКАН) Академии наук СССР. С 1982 года работал в структурах МИД СССР, а затем и МИД России. С 2004 года был президентом фонда «Новая Евразия», а в 2011 году стал генеральным директором и членом президиума РСМД. Входит в экспертные, наблюдательные и попечительские советы многих российских и международных общественных организаций, член редакционных советов нескольких академических журналов.

Игорь Иванов родился в сентябре 1945 года в Москве, окончил Московское суворовское военное училище и Московский государственный лингвистический университет. С 1973 года работал в структурах МИД СССР. В 1980-х был помощником министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе, затем — начальником Общего секретариата МИД СССР. В 1991–1994 годах — чрезвычайный и полномочный посол России в Испании. В 1995–1998 годах — первый заместитель министра иностранных дел, а с сентября 1998 года по март 2005 года — министр иностранных дел России. С 2011 года по настоящее время — президент РСМД.