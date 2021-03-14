Экзитполы показали поражение партии Меркель на региональных выборах в ФРГ

Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Ангелы Меркель проигрывает в обеих федеральных землях, где 14 марта проходили местные выборы, свидетельствуют данные экзитполов телеканала ARD.

В Баден-Вюртемберге, по первым предварительным результатам, ХДС набирает 23,6%, а в Рейнланд-Пфальце — 26,8%. И там, и там, правящая партия занимает вторые места, это худший результат в ее истории, отмечает Bloomberg.

В первой земле, как показывают предварительные данные, побеждают «Зеленые» с 32,4%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 11,6% занимает третье место, четвертое — Свободная демократическая партия (СвПД) с 10,4%. «Альтернатива для Германии» набирает 10,1%.

В Рейнланд-Пфальце лидирует СДПГ с 36%. На третьем месте — «Альтернатива для Германии» (9,1%), на четвертом — «Зеленые» (8,2%).

По итогам голосования будет определен состав ландтага (регионального парламента) и сформирован кабинет министров региона. Главой земельного правительства Рейнланд-Пфальца является член СДПГ Малу Драйер, действующий премьер-министр Баден-Вюртенберга — Винфрид Кречман, который состоит в партии «Зеленых».