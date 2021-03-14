СМИ узнали о расследовании в Британии в отношении жены Асада

Коллегия адвокатов направила обращение в полицию, в котором сообщила, что, по их мнению, Асма Асад занималась подстрекательством к терроризму во время конфликта в Сирии, публично выступая в поддержку военных

Асма Асад (Фото: Omar Sanadiki / Reuters)

Лондонская полиция начала предварительное расследование в отношении жены президента Сирии Асмы Асад, которую подозревают в подстрекательстве к терроризму, сообщает газета The Sunday Times.

Расследованию дали ход после того, как международная коллегия адвокатов Guernica 37 направила два сообщения в управление по борьбе с терроризмом полиции Лондона. Юристы Guernica 37 несколько месяцев вели расследование, говорится в релизе коллегии.

Как пишет газета, они считают, что Асма Асад подстрекала к терроризму во время публичных выступлений в поддержку сирийских вооруженных сил. Авторы обращения также направили доказательства влияния Асмы Асад в правящем классе Сирии и ее поддержки военных.

Маловероятно, чтобы Асад появилась в суде, также неясно, захотят ли прокуроры продолжать заочное разбирательство, утверждает The Sunday Times. Помимо этого, Асму Асад могут лишить британского гражданства.