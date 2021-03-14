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СМИ узнали о расследовании в Британии в отношении жены Асада

Коллегия адвокатов направила обращение в полицию, в котором сообщила, что, по их мнению, Асма Асад занималась подстрекательством к терроризму во время конфликта в Сирии, публично выступая в поддержку военных
Асма Асад
Асма Асад (Фото: Omar Sanadiki / Reuters)

Лондонская полиция начала предварительное расследование в отношении жены президента Сирии Асмы Асад, которую подозревают в подстрекательстве к терроризму, сообщает газета The Sunday Times.

Расследованию дали ход после того, как международная коллегия адвокатов Guernica 37 направила два сообщения в управление по борьбе с терроризмом полиции Лондона. Юристы Guernica 37 несколько месяцев вели расследование, говорится в релизе коллегии.

Как пишет газета, они считают, что Асма Асад подстрекала к терроризму во время публичных выступлений в поддержку сирийских вооруженных сил. Авторы обращения также направили доказательства влияния Асмы Асад в правящем классе Сирии и ее поддержки военных.

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Маловероятно, чтобы Асад появилась в суде, также неясно, захотят ли прокуроры продолжать заочное разбирательство, утверждает The Sunday Times. Помимо этого, Асму Асад могут лишить британского гражданства.

В лондонской полиции The Sunday Times подтвердили, что подразделение, которое занимается военными преступлениями, получило обращение, связанное с сирийским конфликтом Сейчас оно находится на рассмотрении.

Асма Асад родилась в семье сирийцев в Лондоне, ей 45 лет. Она работала в финансовом секторе, в частности в Deutsche Bank, а также в нью-йоркском офисе J.P. Morgan. В ноябре 2000 года она вернулась в Сирию и вышла замуж за президента Башара Асада в декабре.

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Против Асмы Асад, а также других ближайших родственников Башара Асада, вводили санкции США и ЕС. Брюссель запретил им въезд в Евросоюз и наложил блокировку на их активы. При этом Асма Асад как гражданка Британии имела право на въезд в страну.

США вводили санкции по так называемому закону Цезаря, который предусматривает ограничения в отношении тех, кто оказывает поддержку режиму Асада.

Автор
Мария Лисицына
Асма Асад Сирия Лондон Великобритания предварительное расследование
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