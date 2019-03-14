В Госдепе заявили об «агрессивной линии» в отношении Никарагуа

В Госдепе заявили об «агрессивной линии» в отношении Никарагуа

Администрация США будет придерживаться «агрессивной линии» в отношении граждан Никарагуа, которые нарушают права человека или вовлечены в коррупцию. Об этом в четверг, 14 марта, в ходе телефонного брифинга заявил старший советник по Центральной Америке в Госдепартаменте США Тодд Робинсон, передает корреспондент РБК.

Как подчеркнул дипломат, Вашингтон оставляет за собой право ввести санкции как против отдельных физических лиц, так и против целых категорий граждан, например, силовиков или представителей судебной системы. «Мы готовы использовать любые [санкционные] инструменты, чтобы противостоять нарушителям прав человека и коррупционерам», — сказал он.

Робинсон подчеркнул, что сейчас при президенте Даниэле Ортеге в тюрьмах находятся от 800 до 1 тыс. политических заключенных. Часть из них нуждается в медицинской помощи, добавил представитель Госдепа, призвав власти Никарагуа незамедлительно освободить заключенных.

Политическая нестабильность в Никарагуа оказывает неблагоприятное влияние на другие страны региона, в частности на Коста-Рику и Панаму, добавил Робинсон.

Как отметил Робинсон, США поддерживают усилия оппозиционного «Гражданского альянса» в переговорах с властями и попытке провести внеочередные президентские выборы — следующие должные пройти в 2021 году.