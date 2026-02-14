 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Стубб пошутил о мощи Финляндии и «своих 190 см»

Стубб иронично отреагировал на слова главы ВТО, назвавшей Финляндию «средней державой», и пошутил о своем высоком росте. Средними державами называют страны, не входящие в круг сверхдержав, но обладающие значительным влиянием

Президент Финляндии Александр Стубб и глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала завели шуточную дискуссию о влиянии Хельсинки в мире, сообщает газета Ilta-Sanomat.

«Если я правильно понял слова генерального директора [ВТО], я не только согласен со всем, что она сказала, но и с тем, что она только что назвала Финляндию средней державой, так что большое спасибо, — сказал Стубб смеясь во время панельной дискуссии.

Оконджо-Ивеала напомнила ему, что слышит его.

«Так и сижу, со всеми своими 190 сантиметрами», — сказал, в свою очередь, Стубб, рассмеявшись.

Politico описала стратегию для «средних держав»
Политика
Марк Карни

Как пишет газета, финский президент выразил мнение, что малые и средние державы должны поддерживать многосторонние торговые организации, такие как ВТО.

Стубб употребил понятие middle power («средняя держава»), которое в современном смысле этого слова появилось как продукт дискуссии об устройстве ООН в 1944–1945 годах. Тогда несколько государств, в том числе Канада, Австралия, Бразилия и некоторые другие, настаивали на предоставлении особых прав внутри организации странам, которые могут вносить значительный вклад в международную безопасность, занимают особое положение в своих регионах или обладают серьезными экономическими возможностями и ресурсами, хотя и не считаются «великими державами».

Роль «средних держав» в установлении нового миропорядка активно обсуждается в последнее время. Так, премьер-министр Канады Марк Карни ранее выдвинул стратегию их объединения.

Однако «cредние державы» — такие как Польша, Япония или Бразилия, — имеют принципиально иные интересы, основанные на их географическом положении и экономике, писало Politico. У них, как и у крупных держав, разные возможности, и их поведение также различается, отмечало издание.

Газета предположила, что «стратегия средних держав» должна основываться на трех столпах:

  • Оставшиеся без поддержки Вашингтона Канада, Европейский союз и Великобритания, а также их ключевые партнеры в Азии и Океании — должны диверсифицировать торговые связи и цепочки поставок, в том числе за счет активного инвестирования в экономику друг друга.
  • Они должны устойчиво и долгое время вкладываться в расширение собственного военного потенциала, особенно в разведку, где зависимость от США остается наиболее сильной.
  • Страны должны выработать устойчивые навыки координации своей политики, распределения рисков и коллективного взаимодействия для противостояния угрозам своему суверенитету, своим жизненно важным экономическим интересам и интересам безопасности.

Эксперт по стратегическим и оборонным исследованиям Раджа Мохан в беседе с Politico назвал образцом для средних держав, стремящихся защитить свои интересы, Индию.

