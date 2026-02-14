Стубб считает, что Россия потерпела «стратегическую неудачу» на Украине

Россия потерпела «стратегическую неудачу» в конфликте на Украине, считает президент Финляндии Александр Стубб. Его слова передала Bild.

«Я не буду давать вам никаких советов, но я верю, что вы выиграете эту войну — и я говорю это потому, что Россия потерпела стратегическую неудачу», — сказал политик на Мюнхенской конференции по безопасности.

Материал дополняется