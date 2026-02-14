В Шереметьево ввели прием и отправку рейсов по согласованию
Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с ответственными органами, сообщили в Росавиации.
Решение принято в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.
«Возможны корректировки в расписании части рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — сказано в публикации ведомства.
В 00:12 мск в аэропорту Шереметьево ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. В 00:49 мск ведомство уточнило, что аэропорт принимает рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Представители аэропорта Шереметьево заявили, что в периметре воздушного пространства авиагавани введены временные ограничения в связи с действием сигнала «Ковер». В связи с этим возможны корректировки в расписании полетов.
«Аэропорт Шереметьево продолжает обеспечивать вылет и прилет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — сказано в публикации.
