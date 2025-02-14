Киев опроверг слова Трампа о переговорах с Россией в Мюнхене

Советник украинского президента Дмитрий Литвин отрицает слова американского лидера Дональда Трампа о готовящейся 14 февраля в Мюнхене встрече представителей США, России и Украины.

«Украинская позиция неизменна... Разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится», — сказал он журналистам (цитата по «Интерфакс-Украина). По словам Литвина, сначала Украина должна говорить с США, при этом Европа должна быть участницей «любого серьезного разговора ради настоящего и длительного мира».

«И только согласованная общая позиция должна быть на столе для переговоров с россиянами. За пустым столом с россиянами не встречаются. Сейчас на столе ничего нет», — заявил он.

Трамп за несколько часов до этого заявил журналистам в Белом доме, что переговоры «должностных лиц высокого уровня» из России, Украины и США пройдут на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Предполагаемых участников встречи он не назвал. Российская сторона с 2022 года не участвует в конференции, МИД заявлял в 2024 году, что Москва в последние годы Москва наблюдала «последовательную деградацию» этой площадки.

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