 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Киев опроверг слова Трампа о переговорах с Россией в Мюнхене

Советник украинского президента Дмитрий Литвин отрицает слова американского лидера Дональда Трампа о готовящейся 14 февраля в Мюнхене встрече представителей США, России и Украины.

«Украинская позиция неизменна... Разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится», — сказал он журналистам (цитата по «Интерфакс-Украина). По словам Литвина, сначала Украина должна говорить с США, при этом Европа должна быть участницей «любого серьезного разговора ради настоящего и длительного мира».

«И только согласованная общая позиция должна быть на столе для переговоров с россиянами. За пустым столом с россиянами не встречаются. Сейчас на столе ничего нет», — заявил он.

Трамп за несколько часов до этого заявил журналистам в Белом доме, что переговоры «должностных лиц высокого уровня» из России, Украины и США пройдут на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Предполагаемых участников встречи он не назвал. Российская сторона с 2022 года не участвует в конференции, МИД заявлял в 2024 году, что Москва в последние годы Москва наблюдала «последовательную деградацию» этой площадки.

Материал дополняется

FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и Трампа

Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене

Бизнес-джет ВВС США приземлился в Москве

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 94,92 (-3,09) Инвестиции, 13 фев, 18:04 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,03 (-3,02) Инвестиции, 13 фев, 18:04
Футболист сборной России не спас ПАОК от поражения в Лиге ЕвропыСпорт, 01:16
Киев опроверг слова Трампа о переговорах с Россией в МюнхенеПолитика, 01:09
В МВД заявили о проверке после сообщений о стрельбе в кафе в МосквеОбщество, 01:00
Володин поручил разобраться с ошибкой в имени Дантеса в документеОбщество, 00:46
Винник раскрыл маршрут возвращения в РоссиюПолитика, 00:41
Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в 100% за «игры с долларом»Политика, 00:34
Доходы России от нефтяного экспорта в январе выросли на $1 млрдБизнес, 00:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп назвал ошибкой исключение России из G8Политика, 00:01
Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в МюнхенеПолитика, 00:00
В Курахове обнаружили цех ВСУ по производству дроновПолитика, 13 фев, 23:32
Освобожденный США россиянин Винник прилетел в МосквуПолитика, 13 фев, 23:24
Глава Пентагона призвал «сделать НАТО снова великим»Политика, 13 фев, 23:15
Бизнес-джет ВВС США приземлился в МосквеПолитика, 13 фев, 23:07
В «Ростелекоме» посчитали ущерб от повреждения кабеля в Балтийском мореТехнологии и медиа, 13 фев, 23:03