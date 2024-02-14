Подоляк подтвердил, что его старший брат живет в Москве, но опроверг связь с ФСБ

Старший брат советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка живет в Москве, это подтвердил сам чиновник. Он подчеркнул, что не несет за него ответственность

Михаил Подоляк (Фото: Геннадий Минченко / Global Look Press)

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что его старший брат проживает в Москве, однако отверг информацию о связи родственника с ФСБ, передает «Страна.ua».

Журналисты попросили Подоляка прокомментировать заявление бывшего вице-премьера правительства России Альфреда Коха, что его брат — «полковник КГБ, живет в Москве».

«Не знаю насчет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же, нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Люди, которые в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?» — ответил Подоляк.

Он также указал, что неверно полагать, что если у тебя родственник живет в России, то ты обязательно будешь завербован. «А почему не считают, что я могу завербовать кого-то? Для меня это загадочно все звучит <...>. Нести ответственность за других взрослых людей, безусловно, я не буду и не хочу, точно так же, как и [главком ВСУ Александр] Сырский, точно так же, как какой-нибудь другой человек, родившийся в СССР», — добавил советник главы офиса президента.

Михаил Подоляк родился в 1972 году во Львове. С 1989 года жил в Белоруссии, окончил Минский медицинский институт. В 1990-х годах работал журналистом в местных изданиях. В 2004 году его депортировали из Белоруссии, обвинив в том, что его деятельность «противоречит интересам государственной безопасности», а материалы содержат «клеветнические измышления о реальном положении в стране». После депортации Подоляк продолжил работать журналистом на Украине. Советником Андрея Ермака стал в 2020 году. После начала спецоперации входил в группу украинских переговорщиков на мирных переговорах в Стамбуле весной 2022 года. Неоднократно выступал с критикой российских властей и опровергал возможность любых мирных договоренностей без вывода войск России на границы 1991 года. Москва такой вариант исключала.

Ранее стало известно, что родственники нового главкома ВСУ Александра Сырского также живут в России, во Владимирской области. Сырский — уроженец села Новинки Киржачского района Владимирской области, на Украину он переехал в конце 1980-х годов.