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Военная операция на Украине ,  
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Киев обвинил Москву в попытке представить Сырского «советским» человеком

Генштаб ВСУ назвал пропагандой сведения о российском происхождении Сырского
Сюжет
Военная операция на Украине
Новый главком ВСУ Сырский родился во Владимирской области, затем семья переехала в УССР. Родители и брат впоследствии вернулись в Россию. Генштаб ВСУ призвал не верить, что Сырский «советский и российский» человек
Александр Сырский
Александр Сырский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Россия пытается навязать новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому образ «советского и российского» человека, для этого ведется поиск родственников и друзей семьи среди россиян для комментариев о нем. Об этом заявил в телеграм-канале Генштаб ВСУ.

«Главная цель этой кампании — дискредитация главкома и снижение доверия к ВСУ», — сказано в сообщении.

Генштаб ВСУ подчеркнул: Сырский долгое время входил в команду предыдущего главкома Валерия Залужного, командовал боями в Киевской и Харьковской областях. Сейчас в команду Сырского входят молодые командиры, получившие повышение, это станет предпосылкой для системных перемен в ВСУ, добавили в штабе

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Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

Сырский родился в 1965 году в селе Новинки Киржачского района Владимирской области. В 1970-е его отца перевели служить в УССР, с ним переехали и члены семьи. Главком окончил харьковскую школу, этот город он считает родным, сообщала украинская редакция Би-би-си.

В течение четырех лет (1982–1986) он обучался в Московском высшем общевойсковом командном училище (МВОКУ), в 1980-х командовал мотострелковым взводом в Полтавской области, в 1990-е — батальоном и полком 6-й дивизии Нацгвардии Украины в Харьковской области, в 2000-х — возглавлял штаб и командовал 72-й бригадой ВСУ. Затем Сырский учился в Академии ВСУ и Нацакадемии обороны Украины.

В 2009 году украинский президент Виктор Ющенко присвоил ему звание генерал-майора. В 2013-м Сырский занимал должность замначальника Главного командного центра ВСУ и отвечал за сотрудничество украинской армии с НАТО и внедрение в ВСУ некоторых стандартов альянса.

Сырский стал новым главнокомандующим 8 февраля, указ подписал президент Владимир Зеленский. Тогда же ТАСС связался с его братом — Олегом Сырским. «Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. <...> Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал туда [на Украину]. Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья», — рассказал он.

RT сообщал, что родители Сырского живут в России. Телеканал передавал, что мать главкома ВСУ выкладывает в соцсетях публикации в поддержку России.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Александр Сырский ВСУ Украина Владимирская область пропаганда
Александр Сырский фото

Александр Сырский

главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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