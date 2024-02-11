Киев обвинил Москву в попытке представить Сырского «советским» человеком

Новый главком ВСУ Сырский родился во Владимирской области, затем семья переехала в УССР. Родители и брат впоследствии вернулись в Россию. Генштаб ВСУ призвал не верить, что Сырский «советский и российский» человек

Александр Сырский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Россия пытается навязать новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому образ «советского и российского» человека, для этого ведется поиск родственников и друзей семьи среди россиян для комментариев о нем. Об этом заявил в телеграм-канале Генштаб ВСУ.

«Главная цель этой кампании — дискредитация главкома и снижение доверия к ВСУ», — сказано в сообщении.

Генштаб ВСУ подчеркнул: Сырский долгое время входил в команду предыдущего главкома Валерия Залужного, командовал боями в Киевской и Харьковской областях. Сейчас в команду Сырского входят молодые командиры, получившие повышение, это станет предпосылкой для системных перемен в ВСУ, добавили в штабе

Сырский родился в 1965 году в селе Новинки Киржачского района Владимирской области. В 1970-е его отца перевели служить в УССР, с ним переехали и члены семьи. Главком окончил харьковскую школу, этот город он считает родным, сообщала украинская редакция Би-би-си. В течение четырех лет (1982–1986) он обучался в Московском высшем общевойсковом командном училище (МВОКУ), в 1980-х командовал мотострелковым взводом в Полтавской области, в 1990-е — батальоном и полком 6-й дивизии Нацгвардии Украины в Харьковской области, в 2000-х — возглавлял штаб и командовал 72-й бригадой ВСУ. Затем Сырский учился в Академии ВСУ и Нацакадемии обороны Украины. В 2009 году украинский президент Виктор Ющенко присвоил ему звание генерал-майора. В 2013-м Сырский занимал должность замначальника Главного командного центра ВСУ и отвечал за сотрудничество украинской армии с НАТО и внедрение в ВСУ некоторых стандартов альянса.

Сырский стал новым главнокомандующим 8 февраля, указ подписал президент Владимир Зеленский. Тогда же ТАСС связался с его братом — Олегом Сырским. «Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. <...> Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал туда [на Украину]. Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья», — рассказал он.

RT сообщал, что родители Сырского живут в России. Телеканал передавал, что мать главкома ВСУ выкладывает в соцсетях публикации в поддержку России.