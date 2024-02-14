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Путин рассказал о ссорах с Голиковой из-за тест-систем

Путин рассказал, как ругался с Голиковой из-за тест-систем
Путин рассказал о ссорах с вице-премьером из-за скорости работы российских тест-систем для выявления заболеваний. Президент призвал к их дальнейшей модернизации, но отметил, что с тех пор они уже стали намного эффективнее
Владимир Путин и Татьяна Голикова
Владимир Путин и Татьяна Голикова (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин рассказал о ссорах с вице-премьером Татьяной Голиковой из-за неудовлетворительной скорости работы отечественных тест-систем. Стенограмму его выступления в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий приводит пресс-служба главы государства.

«Мы с Татьяной Алексеевной [Голиковой] как ругались! Я говорю: «Слушайте, пока ваша тест-система скажет, болен человек или нет, он 100 человек заразит вокруг себя», — рассказал Путин. По его словам, после этого работу тест-систем «ускорили», и «получилось лучше, чем в других странах мира, но может быть еще лучше».

Директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин в свою очередь рассказал президенту о развитии системы эпидемиологического мониторинга за последние три года благодаря технологиям изучения генома. По его словам, в настоящий момент можно говорить о «национальной базе геномов возбудителей инфекционных болезней», которая содержит свыше 330 тыс. геномов, более 20 патогенов, в том числе ВИЧ, коронавирус, ОРВИ, кишечные инфекции и гепатиты. Он заверил главу государства в наличии тест-систем ко всем инфекциям «в достаточном количестве», а также отметил необходимость соответствующей квалификации у врачей при постановке диагноза по симптомам и назначении дополнительных исследований.

«Ответ обтекаемый очень. Надо совершенствовать эти тест-системы, — ответил Путин. — Ну, так надо же как-то все-таки поработать в этом направлении, чтобы помочь лечащему доктору, особенно в первичном звене здравоохранения на отдаленной территории или где-то в деревне».

Путин также добавил, что скорость разработки и внедрения новых препаратов не должна отставать от распространения и мутации вирусов.

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В 2022 году коалиция по готовности к лечению (ITPC) представила доклад, согласно которому большая доля закупаемых в России тестов для диагностики ВИЧ — иностранного производства. Согласно данным экспертов, доля импортных тестов на определение иммунного статуса составляет 97%, на определение вирусной нагрузки — 31%, на определение резистентности к лекарствам против ВИЧ — 72%. В российском Минздраве не согласились с этими выводами и назвали их «не соответствующими действительности и целенаправленной дискредитацией социальной сферы».

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Юлия Овчинникова
Россия Владимир Путин Татьяна Голикова
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