На Венском фестивале отменили концерт Курентзиса по просьбе украинки

Организаторы Венского фестиваля отменили концерт оркестра под управлением дирижера Теодора Курентзиса 12 июня по просьбе его украинской коллеги Ольги Лынив. Она попросила «не ставить себя в один ряд» с ним

Теодор Курентзис (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Организаторы Венского фестиваля (Wiener Festwochen) отменили концерт симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии (SWR) под управлением греко-российского дирижера Теодора Курентзиса, который должен был пройти 12 июня в Бургтеатре. Вместо него планируется «сочинить и исполнить» современное украинское произведение, говорится на сайте фестиваля.

Оркестр под руководством Курентзиса должен был исполнить «Военный реквием» композитора Бенджамина Бриттена. Второй концерт в рамках фестиваля запланирован на 2 июня с участием Киевского симфонического оркестра под управлением украинского дирижера Ольги Лынив. Он исполнит кадиш-реквием «Бабий Яр» Евгения Станкевича в венском Концертхаусе.

Центральной темой программы фестиваля планировали сделать конфликт на Украине, включив в него выступления Лынив и Курентзиса, пишет The New York Times. Однако после обнародования этих планов украинский дирижер заявила: «Связи Курентзиса с Россией и его молчание по поводу этой агрессивной войны против моей родины делают невозможным для меня выступление с ним в одном контексте в данный момент».

В связи с этим организаторы Wiener Festwochen пришли к выводу, что презентация двух концертов в рамках фестиваля невозможна, так как «музыка и ее политические и моральные аспекты будут играть ключевую роль» на предстоящем мероприятии. По словам руководителя фестиваля Мило Рау, организаторы с уважением отнеслись к желанию Лынив «не ставить себя в один ряд с Курентзисом». При этом он высоко оценил профессиональные заслуги греко-российского дирижера.

Программный директор SWR Анке Май выразила сожаления в связи с отменой концерта.

«Я понимаю, что Оксана Лынив и участники Киевского симфонического оркестра хотели бы, чтобы Теодор Курентзис сделал публичное заявление против российской агрессивной войны. Однако, учитывая последствия, которые подобное заявление имело бы для Курентзиса в России, мы никогда не просили его об этом. Исполнением «Военного реквиема» Бенджамина Бриттена в июне Симфонический оркестр SWR и Теодор Курентзис делают послание, которое нельзя понять неправильно. Все участники хотели бы донести это послание до Вены. Тем не менее мы принимаем решение Венского фестиваля и надеемся встретиться снова в более мирные времена», — заявила она.

Организаторы фестиваля пообещали вернуть стоимость билетов на это мероприятие.

Курентзис родился в Афинах в семье музыкантов. В 22 года он переехал в Россию, где окончил Петербургскую консерваторию по направлению дирижирования. Он руководил Новосибирским театром оперы и балета, а также Пермским театром оперы и балета им. П.И. Чайковского. С 2012 года является художественным руководителем Дягилевского фестиваля, с 2018-го — главным дирижером SWR. Российское гражданство получил в 2014 году. Курентзис также является основателем оркестра Utopia Orchestra, в состав которого вошли солисты и концертмейстеры из 28 стран.

В России, в частности, был награжден орденом Дружбы за вклад в сохранение, развитие и популяризацию русской культуры за рубежом и грамотой Минкульта.