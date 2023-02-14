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Жителям Байконура пообещали ₽260 тыс. за участие в спецоперации

Жителям Байконура пообещали ₽260 тыс. за участие в спецоперации
Байконур принадлежит Казахстану, однако до 2050 года находится в аренде у России вместе с космодромом. Для участия в военных действиях на Украине в городе начали отбирать добровольцев
Виды Байконура
Виды Байконура (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Прокуратура Байконура в Казахстане опубликовала сообщение, в котором всем желающим предлагается подписать контракт на участие в военных действиях на Украине. Единовременная денежная выплата установлена в размере 260 тыс. руб.

«Постановлением главы администрации Байконура от 7 февраля 2023 г. №46 в качестве меры социальной поддержки мобилизованным гражданам, а также лицам, добровольно изъявившим желание принять участие в специальной военной операции и заключившим контракт на прохождение военной службы, проживающим в Байконуре, установлена единовременная денежная выплата в размере 260 тыс. руб.», — сообщили в прокуратуре.

Для получения выплаты подписавшие контракт или их представители должны обратиться в управление соцзащиты населения. Общий срок со дня поступления заявления до перечисления средств на указанный военнослужащим счет составляет до 20 рабочих дней.

Постановление главы администрации Байконура о выплатах желающим участвовать в боевых действиях на Украине касается только граждан России, сообщило спецпредставительство президента Казахстана на комплексе Байконур в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). В спецпредставительстве пояснили, что, согласно указу президента России об объявлении мобилизации, на военную службу призываются только граждане России, добровольно быть призванными могут россияне в возрасте до 60 лет.

Комплекс Байконур находится в аренде у России до 2050 года. На территории одноименного города, где размещены объекты космодрома, а также социальные и инфраструктурные объекты для работников космодрома и членов их семей, действует российская администрация. На период аренды город Байконур наделяется в отношениях с Россией статусом, соответствующим городу федерального значения России. При этом Байконур не имеет статуса субъекта России. Население Байконура превышает 77 тыс. человек.

После объявления частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года на территории города также начался призыв. Однако в городской администрации сообщили, что военкомат города отберет только добровольцев.

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