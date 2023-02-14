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Китай и Иран начали финализацию сделки «нефть в обмен на инвестиции»

В Пекин с трехдневным визитом прибыл президент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси начал трехдневный визит в Китай, это главный торговый партнер Исламской Республики. Главная цель — завершение работы над соглашением, стимулирующим китайские инвестиции в объеме до $400 млрд
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Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Визит высшего уровня

Во вторник, 14 февраля, стартовал трехдневный визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Китай. Как утверждают иранские СМИ, это первый почти за 20 лет визит иранского лидера в КНР, которому присвоен наивысший протокольный статус государственного. Раиси прибыл по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, с их переговоров в Доме народных собраний в Пекине началась программа пребывания иранской делегации, в которую вошли глава иранского Центробанка Мохаммад-Реза Фарзин и шесть министро, в том числе министр нефти Джавад Оуджи. Приветственная церемония включала залп из 21 пушки.

За три дня Раиси и его команда встретятся не только с Си, но и с премьером Госсовета Китая Ли Кецяном и председателем парламента (Всекитайского собрания народных представителей) Ли Чжаньшу, членами правительства и представителями государственных корпораций.

Попытка представить нынешний визит как эпохальный — не более чем результат фокуса обозревателей, ведь предыдущий государственный визит президента Ирана в Китай состоялся в 2014 году, а ответный — в 2016 году, обращает внимание научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев. И предыдущий президент Ирана Хасан Роухани, и нынешний неоднократно встречались с китайским лидером в рамках рабочих визитов и на полях заседаний международных организаций. Предыдущая встреча Си и Раиси прошла летом прошлого года в Ташкенте во время саммита Шанхайской организации сотрудничества. «Иран планомерно наращивает объем своего взаимодействия с незападными странами в лице Китая и России, особенно при нынешней администрации, и первый госвизит в Пекин президента Раиси выглядит логичным воплощением иранской внешней политики», — прокомментировал РБК Маргоев.

Против запугивания и вмешательства

В публичной части переговоров Си Цзиньпин и Эбрахим Раиси подчеркнули близость двух стран по политическим вопросам. «Китай поддерживает Иран в защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности и национального достоинства, поддерживает Иран в противостоянии политике односторонних действий и запугивания, выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Ирана и подрыва безопасности и стабильности Ирана», — заявил Си, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

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Всего за три дня до начала визита, 11 февраля, Раиси объявил о победе над протестным движением: «Видите, что враги сделали за один год, какие заговоры они организовали? Но иранский народ распознал дьявольскую руку и <...> победил врага».

С сентября прошлого года по всему Ирану проходили беспрецедентные по массовости и охвату акции протеста, участники которых сначала требовали расширения свобод для женщин, а потом призывали покончить с Исламской Республикой как формой правления. Власти Ирана ответственность за протесты возложили на внешние силы, прежде всего на США, 18 человек были приговорены к смертной казни, а четверо казнены, подсчитало агентство AFP.

Отметили лидеры и близость подходов к ситуации на Ближнем Востоке, хотя в конце 2022 года позиция Китая вызвала негодование в Тегеране. Тогда Си во время визита в Саудовскую Аравию поддержал декларацию Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в которой содержался призыв к переговорам о принадлежности трех островов в заливе, которые Иран считает своей суверенной территорией, а ОАЭ своей. После этого посол Китая в Тегеране Чан Хуа был вызван в иранский МИД.

Объем экономического сотрудничества Китая с арабскими странами региона несравнимо больше, чем с Ираном, поэтому Си Цзиньпин подписал с их лидерами совместное заявление, но менять свою фактическую позицию в отношении Ирана Китай не собирается, с арабами китайцы зарабатывают, а с иранцами строят новый справедливый миропорядок, объясняет Маргоев.

Си Цзиньпин обещал, что Китай продолжит принимать конструктивное участие в переговорах о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий, будет поддерживать законные права и интересы Ирана и способствовать скорейшему урегулированию ядерной проблемы. Согласованный в 2015 году план позволил Ирану выйти из международной изоляции, но отказ занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа от выполнения соглашения и восстановление в 2018 году американских санкций спровоцировали экономический кризис в Иране. Пекин в одиночку не может перезапустить переговорный процесс, но его голос будет важен и в Совете управляющих МАГАТЭ, и на площадке Совета Безопасности ООН, где возможен новый виток кризиса вокруг иранской ядерной программы, говорит Адлан Маргоев.

Финализация секретного соглашения

Помимо политической поддержки Тегерану, находящемуся под санкциями, необходимо и развитие экономических связей с Китаем. Для Тегерана Пекин — главный торговый партнер и инвестор, на втором месте ОАЭ.

Заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди главной целью визита Раиси назвал финализацию операционного механизма соглашения о партнерстве, которое было подписано между Китаем и Ираном в 2021 году и рассчитано на 25 лет. В начале 2022 года глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиян заявил, что соглашение вступило в «фазу исполнения», но ни о каких крупных контрактах между странами с тех пор не сообщалось, а Иран остается под жесткими санкциями США.

Текст соглашения до сих пор не опубликован. В 2021 году газета The New York Times сообщила, что оно касается сотрудничества по многим вопросам, но одно из главных положений — масштабные закупки Пекином иранской нефти по сниженной цене в обмен на разносторонние инвестиции в иранскую экономику на общую сумму до $400 млрд. Оппозиционный иранским властям канал Iran International передал, что сохранение этого документа в тайне вызывает недовольство у части населения Исламской Республики, опасающегося распродажи страны.

На встрече с Раиси Си заявил, что стабильность на Ближнем Востоке крайне важна для глобального экономического развития и стабильности поставок энергоносителей. Китай — один из главных потребителей иранской нефти (США наложили на этот сектор санкции). В марте 2021 года The Wall Street Journal писала, что Пекин увеличивает закупки у Ирана, что ослабляет американский прессинг. По данным издания, в марте 2021 года Китай мог покупать до 918 тыс. барр. нефти в день. А в среднем за 2021-й в Китай могло поступать около 850 тыс. барр. в день, с оценочной прибылью в $20 млрд, подсчитала неправительственная оппозиционная организация United Against Nuclear Iran.

По официальным данным, объем нефтяной торговли между двумя странами значительно меньше. Согласно таможенным отчетам Китая, в 2022 году товарооборот между Ираном и КНР составил $15,7 млрд, что на $1,035 млрд больше, чем в 2021 году, сообщало иранское агентство IRNA. Объем ненефтяного экспорта Ирана в Китай снизился на 2% в 2022 году, до $6,355 млрд. По данным таможенной администрации Китая, в 2021 году объем ненефтяной торговли между Ираном и Китаем составил $14,8 млрд.

Итогом первого дня визита стало подписание 20 документов о сотрудничестве в различных сферах, от туризма до интеллектуальной собственности и совместных проектов в области СМИ, однако содержание этих документов и их статус пока не раскрыли.

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Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Иран Китай санкции углеводороды
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