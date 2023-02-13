Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Bloomberg назвал визит Раиси в Китай «сигналом на фоне эскалации с США» Политика, 02:06
Эксперты сочли редкостью 200-метровый разлом после землетрясения Общество, 02:00
Посол России заявил о попытках Запада заставить Бразилию ввести санкции Политика, 01:59
Париж заявил о невозможности передать активы России на €1,3 млрд Киеву Политика, 01:34
Президент Израиля предупредил, что страна находится на грани коллапса Политика, 01:13
Сайты НАТО подверглись хакерской атаке Политика, 00:46
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 00:42
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Минск обвинил Запад в срыве перемирия России и Украины весной 2022 года Политика, 00:28
The Economic Times узнала о поставке Киеву 10 тыс. снарядов из Пакистана Политика, 00:03
Страны ЕАЭС увидели дискриминацию в планах России по онлайн-продаже вина Бизнес, 00:00
Справедлива ли победа Махачева над лучшим бойцом UFC. Реакция звезд ММА Спорт, 00:00
США сбили летающий объект над озером Гурон Политика, 12 фев, 23:59
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 12 фев, 23:59
Берлускони призвал США предложить Киеву «план Маршалла» на $6-9 трлн Политика, 12 фев, 23:18
Политика ,  
0 

Bloomberg назвал визит Раиси в Китай «сигналом на фоне эскалации с США»

Bloomberg: визит президента Ирана в Китай является «сигналом на фоне эскалации с США»
Раиси прибудет в Китай с официальным визитом 14 февраля. Bloomberg отмечает, что встреча лидеров Ирана и КНР станет сигналом «на фоне эскалации с США»
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Китай и его встреча с Си Цзиньпином станет сигналом об укреплении связей между двумя странами «на фоне эскалации напряженности в отношениях с США», пишет Bloomberg.

Раиси прибудет с официальным визитом в Китай 14 февраля, сообщила накануне официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Как отмечает Bloomberg, обе страны имеют напряженные отношения с США, а их торговые отношения за последние годы значительно расширились.

Агентство уточняет, что еще несколько месяцев назад Китай занимал более сдержанную позицию по отношению к Ирану, в том числе из-за проходивших там массовых протестов, однако теперь Пекен, вероятно, намерен «повысить свой авторитет в богатом нефтью регионе». Помимо этого, Иран укрепляет свои отношения с Россией, «которую Китай считает стратегическим партнером», пишет Bloomberg.

В то же время газета South China Morning Post связывает визит Раиси в Китай с «разочарованием Ирана» из-за встречи Си Цзиньпиня с лидерами стран Персидского залива, которое состоялось в середине декабря. Издание отмечает, что в совместном заявлении Пекин поддержал ОАЭ и Саудовскую Аравию в территориальном споре с Ираном по поводу островов в Ормузском проливе. Визит Раиси, по данным SCMP, должен поспособствовать налаживанию «стратегических отношений».

Последний раз Раиси и Си Цзиньпин очно встречались в сентябре прошлого года на саммите ШОС в Самарканде. Китайский лидер тогда отметил, что обе страны «связывает традиционная дружба, а двусторонние отношения прошли испытание переменами в международной ситуации». Си также подчеркнул, что китайская сторона поддерживает Иран в защите государственного суверенитета и готова совместно охранять принцип невмешательства во внутренние дела. В ответ Раиси заявил о твердой приверженности Тегерана «укреплять сотрудничество и контакты с Китаем во всех областях и на всех уровнях».

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Китай Ибрахим Раиси Си Цзиньпин Иран США официальный визит
Материалы по теме
Посол исключил влияние позиции Ирана по Донбассу на отношения с Россией
Политика
МИД Ирана опроверг планы производить дроны для спецоперации в Татарстане
Политика
WSJ узнала о планах России и Ирана наладить выпуск дронов в Татарстане
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter