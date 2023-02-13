Bloomberg назвал визит Раиси в Китай «сигналом на фоне эскалации с США»

Раиси прибудет в Китай с официальным визитом 14 февраля. Bloomberg отмечает, что встреча лидеров Ирана и КНР станет сигналом «на фоне эскалации с США»

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Визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Китай и его встреча с Си Цзиньпином станет сигналом об укреплении связей между двумя странами «на фоне эскалации напряженности в отношениях с США», пишет Bloomberg.

Раиси прибудет с официальным визитом в Китай 14 февраля, сообщила накануне официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Как отмечает Bloomberg, обе страны имеют напряженные отношения с США, а их торговые отношения за последние годы значительно расширились.

Агентство уточняет, что еще несколько месяцев назад Китай занимал более сдержанную позицию по отношению к Ирану, в том числе из-за проходивших там массовых протестов, однако теперь Пекен, вероятно, намерен «повысить свой авторитет в богатом нефтью регионе». Помимо этого, Иран укрепляет свои отношения с Россией, «которую Китай считает стратегическим партнером», пишет Bloomberg.

В то же время газета South China Morning Post связывает визит Раиси в Китай с «разочарованием Ирана» из-за встречи Си Цзиньпиня с лидерами стран Персидского залива, которое состоялось в середине декабря. Издание отмечает, что в совместном заявлении Пекин поддержал ОАЭ и Саудовскую Аравию в территориальном споре с Ираном по поводу островов в Ормузском проливе. Визит Раиси, по данным SCMP, должен поспособствовать налаживанию «стратегических отношений».

Последний раз Раиси и Си Цзиньпин очно встречались в сентябре прошлого года на саммите ШОС в Самарканде. Китайский лидер тогда отметил, что обе страны «связывает традиционная дружба, а двусторонние отношения прошли испытание переменами в международной ситуации». Си также подчеркнул, что китайская сторона поддерживает Иран в защите государственного суверенитета и готова совместно охранять принцип невмешательства во внутренние дела. В ответ Раиси заявил о твердой приверженности Тегерана «укреплять сотрудничество и контакты с Китаем во всех областях и на всех уровнях».