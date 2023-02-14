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В КНДР выпустили марки с дочерью Ким Чен Ына

В КНДР выпустили марки с дочерью Ким Чен Ына на испытаниях ядерной баллистической ракеты

Фото:Korea Stamp Corporation / DPR Korea Juche 109 Фото:Korea Stamp Corporation / DPR Korea Juche 109 Фото:Korea Stamp Corporation / DPR Korea Juche 109 Фото:Korea Stamp Corporation / DPR Korea Juche 109 Фото:Korea Stamp Corporation / DPR Korea Juche 109

Северная Корея представила серию марок с дочерью Ким Чен Ына. Они посвящены испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» в прошлом ноябре. Марки опубликованы на сайте почты КНДР.

Комплекс «Хвасон-17», на фоне которого вместе с отцом позирует десятилетняя Ким Чжу Э, по оценкам западных экспертов, имеет радиус действия 15 тыс. км и обладает разделяющейся головной частью, способной донести до целей сразу несколько ядерных зарядов.

На прошлой неделе дочь северокорейского лидера посетила военный парад, посвященный 75-летию основания армии КНДР, после чего южнокорейские СМИ начали обсуждать вероятность того, что именно она станет преемницей главы государства.

8 февраля Ким Чен Ын также появился на публике с дочерью. Тогда она вместе с родителями присутствовала на мероприятиях по случаю 75-летия Корейской народной армии.

До прошлого ноября власти Северной Кореи не подтверждали, что у Ким Чен Ына есть дети. По данным южнокорейской разведки, у них с супругой Ли Соль Чжу две дочери и сын, 2010, 2013 и 2017 годов рождения.

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