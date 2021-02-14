Адвокат Трампа сообщил об угрозах убийством после провала импичмента

После оправдания Трампа в сенате Майклу ван дер Вину поступило около сотни уроз убийством, в его доме разбили стекла, а участок исписали оскорбительными надписями. Адвокат заявил, что просто делал свою работу

Надпись перед домом адвоката Трампа Майкла ван дер Вина в Филадельфии (Фото: Tiger Williams / Inquirer)

Адвокат Дональда Трампа Майкл ван дер Вин, защищавший экс-президента по делу о втором импичменте, заявил, что после голосования ему начали поступать угрозы убийством. Об этом сообщает The Hill.

Ван дер Вин рассказал, что после голосования в сенате, в результате которого не удалось набрать достаточно голосов для обвинения, его дом в Филадельфии подвергся нападению.

«На мой дом напали. Я бы предпочел не вдаваться в подробности, потому что это может привести к новым нападениям. Но вы знаете, мне поступила почти сотня угроз убийством», — сообщил адвокат.

По его словам, в его доме разбили окна и написали краской оскорбления. Ван дер Вин отметил, что не является политиком и всего лишь выполнял свою работу. «Я судебный адвокат и представляю интересы людей в суде. Это то, чем я занимаюсь. Я люблю это делать. И я разочарован, что моя работа привела к такому результату», — объяснил защитник.