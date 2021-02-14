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Адвокат Трампа сообщил об угрозах убийством после провала импичмента

После оправдания Трампа в сенате Майклу ван дер Вину поступило около сотни уроз убийством, в его доме разбили стекла, а участок исписали оскорбительными надписями. Адвокат заявил, что просто делал свою работу
Надпись перед домом адвоката Трампа Майкла ван дер Вина в Филадельфии
Надпись перед домом адвоката Трампа Майкла ван дер Вина в Филадельфии (Фото: Tiger Williams / Inquirer)

Адвокат Дональда Трампа Майкл ван дер Вин, защищавший экс-президента по делу о втором импичменте, заявил, что после голосования ему начали поступать угрозы убийством. Об этом сообщает The Hill.

Ван дер Вин рассказал, что после голосования в сенате, в результате которого не удалось набрать достаточно голосов для обвинения, его дом в Филадельфии подвергся нападению.

«На мой дом напали. Я бы предпочел не вдаваться в подробности, потому что это может привести к новым нападениям. Но вы знаете, мне поступила почти сотня угроз убийством», — сообщил адвокат.

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Фото:Drew Angerer / Getty Images

По его словам, в его доме разбили окна и написали краской оскорбления. Ван дер Вин отметил, что не является политиком и всего лишь выполнял свою работу. «Я судебный адвокат и представляю интересы людей в суде. Это то, чем я занимаюсь. Я люблю это делать. И я разочарован, что моя работа привела к такому результату», — объяснил защитник.

Газета The Philadelphia Inquirer опубликовала фотографии дома адвоката. На них видно, что на подъездной дорожке красной краской из баллончика написано слово «Предатель». Кроме того, перед адвокатским бюро в центре города собрались несколько демонстрантов, называвших ван дер Вина фашистом.

Как пишет Associated Press, полиция Уэст-Уайтленд (пригород Филадельфии) зафиксировала акты вандализма на участке адвоката Трампа. Однако пока что правонарушители не задержаны.

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Вечером 13 февраля в сенате США прошли финальные слушания по делу об импичменте Трампу за подстрекательство к беспорядкам в Вашингтоне 6 января. В результате «за» высказались 57 сенаторов (в том числе, семеро республиканцев), 43 проголосовали «против». Для объявления импичмента требовалось минимум 67 голосов.

Трамп стал единственным президентом в истории Соединенных Штатов, которому импичмент объявляли дважды. Из-за провала обвинения он может в будущем занимать госдолжности и выдвигаться на выборы. Сам Трамп после итогового голосования пообещал в скором времени вернуться на политическую арену.

Несмотря на оправдательное решение, демократы и республиканцы в конгрессе США заявили, что вина за штурм Капитолия в январе лежит на Трампе, который подстрекал своих сторонников к беспорядкам.

Автор
Михаил Котляр
США Дональд Трамп импичмент угрозы адвокат
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