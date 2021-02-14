Демократы и республиканцы оценили провал второго импичмента Трампа

Лидеры обеих партий возложили на Трампа вину за штурм Капитолия 6 января, несмотря на оправдательное решение сената. Пелоси отказалась выносить экс-президенту публичное порицание и назвала сенаторов-республиканцев трусами

Нэнси Пелоси (Фото: Leah Millis / Reuters)

Лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл, ранее 13 февраля проголосовавший против импичмента Дональду Трампу, заявил, что несмотря на оправдание, экс-президент несет ответственность за события в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Макконнелл допустил, что мог был голосовать иначе, если бы Трамп все еще находился у власти, но объявлять импичмент ушедшему с поста главе государства он не увидел смысла.

При этом действия Трампа 6 января перед штурмом здания Капитолия в Вашингтоне он назвал позором и обвинил экс-президента в произошедшем. «Действия президента Трампа, которые предшествовали бунту, были позорным нарушением служебных обязанностей», — сказал республиканец, выступая в сенате.

Он заявил, что сторонники бывшего главы государства пошли на штурм Капитолия только потому что «их кормил дикой ложью самый могущественный человек на земле, обозлившийся из-за поражения на выборах».