Демократы и республиканцы оценили провал второго импичмента Трампа

Как сообщает The Washington Post, cпикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси, которая была главным инициатором первого импичмента Трампу в сентябре 2019 года. заявила, что в формальном порицании Трампа после провала импичмента нет смысла.
Публичное порицание конгресса США считается серьезной мерой, но не имеет юридических последствий. Однако оно может использоваться в политических или гражданских целях, чтобы нанести урон репутации любого американца.
«Порицание не привлечет никого к ответственности. Мы выносим его за то, что сотрудники не по назначению используют бланки когресса, но не выносим порицание за повлекшее гибель людей подстрекательство к мятежу», — сказала Пелоси на пресс-конференции.
Она отказалась поддерживать эту инициативу, пояснив, что подобная формальная мера даст «трусливым сенаторам», которые проголосовали против импичмента, возможность «слегка ударить его по рукам».
Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что несмотря на результат голосования, Трамп заслуживает осуждения за свои действия, которые привели к массовым беспорядкам в американской столице.
«Я уверен, что он еще будет осужден — осужден судом общественного мнения. Граждане США должны помнить события 6 января, когда наша демократия была близка к краху, как никогда раньше», — сказал сенатор.
Ранее 13 февраля сенат не смог набрать необходимое количество голосов для объявления Трампу импичмента за подстрекательство к мятежу. Для утверждения обвинения необходимо было две трети голосов (минимум 67 из 100). Однако за импичмент проголосовали 57 членов верхней палаты, 43 высказались против. В сенате сейчас поровну демократов и республиканцев, семеро представителей Республиканской партии проголосовали за импичмент.
Повторный импичмент Трампу стал первым подобным прецедентом в американской истории. В случае обвинительного решения экс-президент не смог бы занимать государственные должности и баллотироваться на выборах.
Сам Трамп назвал завершившийся процесс «очередным этапом охоты на ведьм». Такое же сравнение он использовал во время расследования в ходе первого импичмента. Бывший глава государства пообещал не исчезать с политической арены, сделать несколько громких заявлений в ближайшие месяцы и возобновить работу движения «Сделаем Америку снова великой».