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Демократы и республиканцы оценили провал второго импичмента Трампа

Лидеры обеих партий возложили на Трампа вину за штурм Капитолия 6 января, несмотря на оправдательное решение сената. Пелоси отказалась выносить экс-президенту публичное порицание и назвала сенаторов-республиканцев трусами
Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси (Фото: Leah Millis / Reuters)

Лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл, ранее 13 февраля проголосовавший против импичмента Дональду Трампу, заявил, что несмотря на оправдание, экс-президент несет ответственность за события в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Макконнелл допустил, что мог был голосовать иначе, если бы Трамп все еще находился у власти, но объявлять импичмент ушедшему с поста главе государства он не увидел смысла.

При этом действия Трампа 6 января перед штурмом здания Капитолия в Вашингтоне он назвал позором и обвинил экс-президента в произошедшем. «Действия президента Трампа, которые предшествовали бунту, были позорным нарушением служебных обязанностей», — сказал республиканец, выступая в сенате.

Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте
Политика
Фото:Drew Angerer / Getty Images

Он заявил, что сторонники бывшего главы государства пошли на штурм Капитолия только потому что «их кормил дикой ложью самый могущественный человек на земле, обозлившийся из-за поражения на выборах».

Как сообщает The Washington Post, cпикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси, которая была главным инициатором первого импичмента Трампу в сентябре 2019 года. заявила, что в формальном порицании Трампа после провала импичмента нет смысла.

Публичное порицание конгресса США считается серьезной мерой, но не имеет юридических последствий. Однако оно может использоваться в политических или гражданских целях, чтобы нанести урон репутации любого американца.

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«Порицание не привлечет никого к ответственности. Мы выносим его за то, что сотрудники не по назначению используют бланки когресса, но не выносим порицание за повлекшее гибель людей подстрекательство к мятежу», — сказала Пелоси на пресс-конференции.

Она отказалась поддерживать эту инициативу, пояснив, что подобная формальная мера даст «трусливым сенаторам», которые проголосовали против импичмента, возможность «слегка ударить его по рукам».

Трамп назвал второй импичмент против себя «новым этапом охоты на ведьм»
Политика
Фото:Carlos Barria / Reuters

Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что несмотря на результат голосования, Трамп заслуживает осуждения за свои действия, которые привели к массовым беспорядкам в американской столице.

«Я уверен, что он еще будет осужден — осужден судом общественного мнения. Граждане США должны помнить события 6 января, когда наша демократия была близка к краху, как никогда раньше», — сказал сенатор.

Ранее 13 февраля сенат не смог набрать необходимое количество голосов для объявления Трампу импичмента за подстрекательство к мятежу. Для утверждения обвинения необходимо было две трети голосов (минимум 67 из 100). Однако за импичмент проголосовали 57 членов верхней палаты, 43 высказались против. В сенате сейчас поровну демократов и республиканцев, семеро представителей Республиканской партии проголосовали за импичмент.

Повторный импичмент Трампу стал первым подобным прецедентом в американской истории. В случае обвинительного решения экс-президент не смог бы занимать государственные должности и баллотироваться на выборах.

Сам Трамп назвал завершившийся процесс «очередным этапом охоты на ведьм». Такое же сравнение он использовал во время расследования в ходе первого импичмента. Бывший глава государства пообещал не исчезать с политической арены, сделать несколько громких заявлений в ближайшие месяцы и возобновить работу движения «Сделаем Америку снова великой».

Автор
Михаил Котляр
Дональд Трамп США импичмент демократы республиканцы
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