Трамп назвал второй импичмент против себя «новым этапом охоты на ведьм»

Он поблагодарил своих защитников и пообещал сделать несколько громких политических заявлений в ближайшие месяцы. Ранее сенат не смог получить достаточное количество голосов для объявлению Трампу импичмента

Фото: Carlos Barria / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп назвал прошедшее в сенате голосование по процедуре его второго импичмента новым «этапом охоты на ведьм». Заявление бывшего главы государства цитирует телеканал NBC.

«Это еще один этап величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны», — сказал Трамп. Он раскритиковал действия Демократической партии, инициировавшей его второй импичмент и отметил, что всегда настаивал на верховенстве закона.

«Это печальная веха нашего времени: когда одной политической партии беспрепятственно разрешается очернять верховенство закона, порочить правоохранительные органы, провоцировать людей, оправдывать изменников и превращать правосудие в инструмент мести», — заявил экс-президент.

Трамп пообещал, что и в будущем будет защищать правосудие, правоохранительные органы и право американцем мирно и достойно обсуждать актуальные вопросы «без злобы и ненависти».