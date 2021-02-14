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Политика ,  
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Трамп назвал второй импичмент против себя «новым этапом охоты на ведьм»

Он поблагодарил своих защитников и пообещал сделать несколько громких политических заявлений в ближайшие месяцы. Ранее сенат не смог получить достаточное количество голосов для объявлению Трампу импичмента
Фото: Carlos Barria / Reuters
Фото: Carlos Barria / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп назвал прошедшее в сенате голосование по процедуре его второго импичмента новым «этапом охоты на ведьм». Заявление бывшего главы государства цитирует телеканал NBC.

«Это еще один этап величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны», — сказал Трамп. Он раскритиковал действия Демократической партии, инициировавшей его второй импичмент и отметил, что всегда настаивал на верховенстве закона.

«Это печальная веха нашего времени: когда одной политической партии беспрепятственно разрешается очернять верховенство закона, порочить правоохранительные органы, провоцировать людей, оправдывать изменников и превращать правосудие в инструмент мести», — заявил экс-президент.

Сенат оправдал Трампа по делу об импичменте
Политика
Фото:Drew Angerer / Getty Images

Трамп пообещал, что и в будущем будет защищать правосудие, правоохранительные органы и право американцем мирно и достойно обсуждать актуальные вопросы «без злобы и ненависти».

Бывший глава государства также сообщил, что не останется «вне поля зрения», а созданное им движение «Сделаем Америку снова великой» только начинает свою деятельность. Он пообещал, что в ближайшие месяцы сделает несколько громких заявлений.

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Ранее 13 февраля сенат оправдал Трампа по обвинениям в подстрекательствах к мятежу. Демократы и республиканцы заявляли, что экс-президент спровоцировал своих сторонников во время митинга 6 января, после чего они захватили здание Капитолия. Для объявления импичмента верхней палате конгресса требовалось минимум 67 голосов «за», набрать удалось только 57. 43 проголосовали против обвинения.

В случае обвинительного решения Трамп не смог бы в будущем занимать посты на государственной службе США и баллотироваться на выборные должности. После поражения 46-му президенту демократу Джо Байдену на выборах в ноябре 2020-го он допускал, что через четыре года снова будет выдвигаться на пост главы государства.

Вероятная президентская кампания Трампа в 2024 году вызвала опасения не только у его традиционных противников из Демократической партии, но и у соратников-республиканцев. Участие Трампа в выборах-2024 могло обесценить усилия других кандидатов от Республиканской партии и затормозить их политические карьеры.

Автор
Михаил Котляр
Дональд Трамп импичмент США политика
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