Украинские СМИ сообщили о телефонном разговоре Путина и Порошенко

Украинское издание, ссылаясь на источник и подтверждение администрации Петра Порошенко, утверждает, что лидеры России и Украины провели телефонные переговоры, приуроченные к третьей годовщине Минска-II

Петр Порошенко (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)

Президент Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко 12 февраля провели телефонный разговор, пишет украинские издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник. Эту информацию изданию подтвердили в администрации президента Украины.

В пресс-службы администрации президента Украины сообщили, что разговор был посвящен вопросу «активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях».

«Также обсуждалась повестка встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки», которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по «нормандскому формату» и американскими союзниками», — приводит «Зеркало недели» текст комментария.

Поводом для беседы стала третья годовщина заключения вторых минских соглашений, утверждает источник издания.

Москва официально не подтверждала эту информацию.

Последний раз по официальным сообщениям Путин и Порошенко разговаривали в конце июля в рамках совместного телефонного разговора «нормандской четверки», то есть при участии лидеров Франции и Германии — Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель. В ходе той беседы Порошенко заявил, что «последние дни июля стали одними из самых кровавых в 2017 году» для Украины.

В конце декабря Порошенко заявил, что отдал распоряжение возобновить переговоры с Россией по возвращению украинских пленных.