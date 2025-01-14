Кандидат в главы Пентагона ответил Сенату на вопрос о планах бросить пить

Сенатор от штата Гавайи Мэйзи Хироно рассказала, что прочитала немало статей о том, что Хегсет нередко пил на работе, и спросила, правда ли, что тот пообещал бросить пить в случае назначения. Он ответил утвердительно

Пит Хегсет (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Кандидата в министры обороны США и телеведущего Пита Хегсета в ходе его общения с членами комитета Сената по вооруженным силам расспросили о его пристрастии к алкоголю. Вопросы на эту тему ему задала сенатор от штата Гавайи Мэйзи Хироно.

Разговор начался со слов Хироно, которая рассказала, что прочитала немало статей о том, что Хегсет нередко пил на работе. По ее словам, об этом говорили в том числе бывшие его коллеги по Fox News. Хироно спросила, знает ли Хегсет о том, что устав американской армии запрещает находиться на службе в нетрезвом состоянии. Кандидат в главы Пентагона на это заявил, что все это было выдумано NBC News, на что Хироно заявила, что не услышала ответ на свой вопрос.

Дальше сенатор спросила, правда ли, что Хегсет пообещал сенаторам-республиканцам, что бросит пить в случае назначения. Он ответил утвердительно. Хироно тогда задала вопрос, уйдет ли Хегсет в отставку, если снова употребит алкоголь, учитывая, что работа министра обороны круглосуточная. «Я взял такое обязательство во имя мужчин и женщин, которым служу», — ответил выдвиженец Трампа. Хироно вновь сказала, что не услышала ответ на свой вопрос.

В декабре NBC News со ссылкой на десять нынешних и бывших сотрудников телеканала Fox News, где работал Хегсет, сообщал, что тот приходил пьяным на работу. По словам двух собеседников, за то время, пока Хегсет был соведущим шоу Fox & Friends Weekend, они более десятка раз чувствовали от него запах алкоголя перед выходом в эфир. Его коллеги также рассказали, что слышали, как он жаловался на похмелье. При этом ни один из источников не смог припомнить, чтобы кандидат Трампа пропустил эфир из-за того, что был пьян, сообщает телеканал.

В 2014 году Хегсет, ветеран боев в Ираке и Афганистане, устроился корреспондентом на канал Fox News, а также стал появляться в качестве эксперта на различных ток-шоу, где комментировал актуальные события, проблемы ветеранов, внешнюю политику и национальную безопасность. Позже стал соведущим программы Fox & Friends Weekend. На съемках одного из выпусков шоу проходило соревнование по метанию топора, во время которого Хегсет случайно попал топором в барабанщика в прямом эфире. Он кинул топор в мишень, прикрепленную на ширме, однако инструмент перелетел через нее и попал в музыканта. Спустя три года пострадавший подал на телеканал в суд, хотя представители Fox заявляли, что сразу после происшествия ему предложили медицинскую помощь и компенсацию, от которых тот отказался. Во время одного из визитов Дональда Трампа на Fox News Хегсет познакомился с ним лично и дважды брал у него интервью.

Newsweek писал о жалобах на Хегсета, когда тот возглавлял организацию Concerned Veterans for America (CVA) с 2013 по 2016 год. Утверждается, что он напивался на мероприятиях CVA до такой степени, что его приходилось «выносить». По словам источников, один раз пьяного Хегсета пришлось удерживать, когда он хотел присоединиться к танцовщикам в стриптиз-клубе в Луизиане, а другой раз на мероприятии в Верджинии-Бич он был настолько нетрезв, что его пришлось отнести в номер. Сам он отвечал на жалобы: «Не собираюсь удостаивать это ответом».

По словам источников, кандидат в главы Пентагона публично признавал, что в прошлом он «слишком много пил».