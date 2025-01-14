Лавров пошутил про фактчекинг. Видео

Лавров на пресс-конференции пошутил про фактчекинг

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Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2024 года шуткой ответил на слова журналиста о создании Международной фактчекинговой ассоциации. Форум организации о фейках состоялся в ноябре в Москве.

«Я думал, ослышался. Ну хорошо, ладно. Перепутал местами «чек» и «фак», чек-фак как-то», — ответил министр.