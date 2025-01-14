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В Москве от выстрела погиб сотрудник ФСБ

Сотрудник ФСБ и чемпион по гиревому спорту Фещенко застрелен в Москве
Чемпион по гиревому спорту и сотрудник ФСБ был убит в здании в центре Москвы, его могли застрелить в результате ссоры
Владимир Фещенко
Владимир Фещенко (Фото: Валентин Егоров / girevik_online / VK)

В Москве был застрелен сотрудник департамента контрразведки ФСБ России Владимир Фещенко, сообщил источник РБК, знакомый с ходом проверки обстоятельств убийства. По его данным, а также по информации источника ТАСС, убийство произошло в одном из зданий Минобороны. 

По словам собеседника РБК, основной версией является убийство по неосторожности, пистолетная пуля попала мужчине в голову. «Не исключено, что выстрел был сделан в результате ссоры двух мужчин», — отметил источник.

Инцидент произошел 13 января.

О происшествии также сообщил источник ТАСС: «Тело Владимира Фещенко было обнаружено в здании в центре Москвы. Предварительно, он был убит». По данным «РИА Новости», причиной убийства стал бытовой конфликт с военным, подозреваемый в совершении преступления задержан, заведено уголовное дело. 

РБК направил запрос в Минобороны России и в ЦОС ФСБ.

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Фещенко — чемпион России по гиревому спорту, пишет «РИА Новости». В 2016 году его тезка занял третье место на проходившем в Барнауле первенстве России в весовой категории до 85 кг.

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