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Военная операция на Украине ,  
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Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»

Глава МВД ФРГ Фезер обвинила Путина в бессовестном поведении
Сюжет
Военная операция на Украине
Нэнси Фезер возложила на Путина ответственность за кибератаки и кампании дезинформации. Кремль отвергает любые подозрения в свой адрес относительно диверсий
Нэнси Фезер
Нэнси Фезер (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Беспринципность поведения России отражается в проводимых кампаниях по дезинформации и кибератаках, заявила глава немецкого МВД Нэнси Фезер в интервью Süddeutsche Zeitung.

Так она ответила на просьбу прокомментировать слова главы Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каля, назвавшего действия России бессовестными. «Путин действует абсолютно беспринципно», — сказала Фезер.

Министр призналась, что 24 февраля 2022 года стало для нее сложнейшим днем в работе: ей позвонили ночью, после чего она сразу прибыла в министерство и обсудила происходящее с кризисной командой: «Что все это значит для Германии? Сохранится ли мир между людьми украинского и русского происхождения? Какие опасности существуют? Какие есть пути выхода?».

Шесть стран Европы обвинили Россию в активизации гибридных атак
Политика
Фото:Jonathan Ernst / Getty Images

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в ведении гибридной войны против них путем перерезания подводных кабелей, диверсий на военных объектах и другом.

Российская сторона отрицает все поступающие обвинения и подозрения, подчеркивая, что Москва заинтересована в прагматичных отношениях со всеми странами.

«Никаких гибридных войн Россия не ведет. Мы это абсолютно исключаем. Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и обратились бы к первоисточникам проблем, которые душат Европу», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На неоднократные оскорбления со стороны американского президента Джо Байдена представитель Путина отвечал, что подобные высказывания вредят самому демократу, являются «недопустимыми, непозволительными».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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