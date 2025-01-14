Глава МВД Германии обвинила Путина в «бессовестном поведении»
Беспринципность поведения России отражается в проводимых кампаниях по дезинформации и кибератаках, заявила глава немецкого МВД Нэнси Фезер в интервью Süddeutsche Zeitung.
Так она ответила на просьбу прокомментировать слова главы Федеральной разведывательной службы (BND) Германии Бруно Каля, назвавшего действия России бессовестными. «Путин действует абсолютно беспринципно», — сказала Фезер.
Министр призналась, что 24 февраля 2022 года стало для нее сложнейшим днем в работе: ей позвонили ночью, после чего она сразу прибыла в министерство и обсудила происходящее с кризисной командой: «Что все это значит для Германии? Сохранится ли мир между людьми украинского и русского происхождения? Какие опасности существуют? Какие есть пути выхода?».
Западные страны неоднократно обвиняли Россию в ведении гибридной войны против них путем перерезания подводных кабелей, диверсий на военных объектах и другом.
Российская сторона отрицает все поступающие обвинения и подозрения, подчеркивая, что Москва заинтересована в прагматичных отношениях со всеми странами.
«Никаких гибридных войн Россия не ведет. Мы это абсолютно исключаем. Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и обратились бы к первоисточникам проблем, которые душат Европу», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
На неоднократные оскорбления со стороны американского президента Джо Байдена представитель Путина отвечал, что подобные высказывания вредят самому демократу, являются «недопустимыми, непозволительными».
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