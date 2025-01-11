 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Власти Татарстана опровергли пожар на НПЗ

Пожара на НПЗ в Нижнекамске не было, зарево, которое видно на кадрах в соцсетях, — работа факелов завода, временно переходившего на интенсивный режим работы, заявили власти города. Эвакуация с НПЗ проводилась из-за сигнала тревоги
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Данные о пожаре на заводе в Нижнекамске являются недостоверными, заявили в исполнительном комитете города.

«Яркое освещение здания связано с плановым изменением режима работы оборудования и краткосрочным переключением мачтового факела на интенсивный режим работы. Оранжевое зарево на небе вызвано работой факелов, которые являются неотъемлемой частью технологического процесса предприятия. Все оборудование работает в штатном режиме и является стандартной мерой обеспечения безопасности в ночное время», — говорится в сообщении исполкома Нижнекамска на странице «ВКонтакте».

11 января телеграм-каналы, в частности Mash, сообщили о возгорании и эвакуации с нефтеперерабатывающего завода «Танеко» в Нижнекамске. На опубликованных кадрах огонь и дым на предприятии.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Нефтекамска, в «Танеко».

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска приостановили полеты
Политика

Руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова также заявила, что данные о пожаре на предприятиях республики являются недостоверными, передает «РБК-Татарстан». По ее словам, завод еще днем распространил сообщение о плановых изменениях режима работы. Эвакуация проводилась по отработанной схеме из-за сигнала тревоги, добавила Галимова.

МЧС днем предупреждало об угрозе атаки беспилотников в Татарстане. Аэропорты нескольких городов республики временно приостанавливали полеты. В Нижнекамске в 20:00 мск ограничения на прием и вылет рейсов ввели в третий раз — до этого они действовали утром и днем.

Читайте РБК в Telegram.

В Сочи произошло землетрясение

Как выглядит и что таит в себе Гренландия

Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео

Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

Как тушат пожары в Калифорнии. Видео

Рейтинг лучших акций 2024 года

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список

Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
При участии
Виктория Хабарова
Нижнекамск Татарстан пожар нефтеперерабатывающий завод
Материалы по теме
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска приостановили полеты
Политика
В аэропортах Ижевска, Уфы и Кирова ввели ограничения
Общество
В трех аэропортах России отменили ограничения на полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 января
EUR ЦБ: 105,05 (-0,04) Инвестиции, 10 янв, 17:58 Курс доллара на 11 января
USD ЦБ: 101,91 (-0,38) Инвестиции, 10 янв, 17:58
«Челси» забил пять мячей клубу из четвертого дивизиона в Кубке АнглииСпорт, 20:43
Победивший бойца ВСУ назвал неожиданным быстрое присвоение Героя РоссииПолитика, 20:38
От шелка до солнечных панелей: как Китай перепридумал свою экономикуРБК и ВТБ, 20:33
Власти Татарстана опровергли пожар на НПЗПолитика, 20:24
Певшие в Киеве российские песни обвинили полицию в заказном задержанииПолитика, 20:14
Ротенберг посадил в запас лучшего защитника СКА по ходу матча с «Динамо»Спорт, 20:04
Минобороны показало кадры боев из занятого Шевченко в ДНРПолитика, 19:36
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
МИД заявил, что Байден новыми санкциями оставит Трампу выжженную землюПолитика, 19:33
СКА впервые с 2021 года проиграл «Динамо» в МосквеСпорт, 19:31
Одна технология, разные инструменты: чем ЦФА отличаются от криптовалютТренды, 19:26
RMF узнало срок начала обсуждения в ЕС 16-го пакета санкций против РоссииПолитика, 19:06
При столкновении двух трамваев в центре Страсбурга пострадали 20 человекОбщество, 18:59
В Яхроме произошел пожар в административном зданииОбщество, 18:57
Выгодные траты: как банки стимулируют клиентов получать кешбэкОтрасли, 18:53