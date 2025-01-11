Власти Татарстана опровергли пожар на НПЗ
Данные о пожаре на заводе в Нижнекамске являются недостоверными, заявили в исполнительном комитете города.
«Яркое освещение здания связано с плановым изменением режима работы оборудования и краткосрочным переключением мачтового факела на интенсивный режим работы. Оранжевое зарево на небе вызвано работой факелов, которые являются неотъемлемой частью технологического процесса предприятия. Все оборудование работает в штатном режиме и является стандартной мерой обеспечения безопасности в ночное время», — говорится в сообщении исполкома Нижнекамска на странице «ВКонтакте».
11 января телеграм-каналы, в частности Mash, сообщили о возгорании и эвакуации с нефтеперерабатывающего завода «Танеко» в Нижнекамске. На опубликованных кадрах огонь и дым на предприятии.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Нефтекамска, в «Танеко».
Руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова также заявила, что данные о пожаре на предприятиях республики являются недостоверными, передает «РБК-Татарстан». По ее словам, завод еще днем распространил сообщение о плановых изменениях режима работы. Эвакуация проводилась по отработанной схеме из-за сигнала тревоги, добавила Галимова.
МЧС днем предупреждало об угрозе атаки беспилотников в Татарстане. Аэропорты нескольких городов республики временно приостанавливали полеты. В Нижнекамске в 20:00 мск ограничения на прием и вылет рейсов ввели в третий раз — до этого они действовали утром и днем.
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