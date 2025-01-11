Власти Татарстана опровергли пожар на НПЗ

Пожара на НПЗ в Нижнекамске не было, зарево, которое видно на кадрах в соцсетях, — работа факелов завода, временно переходившего на интенсивный режим работы, заявили власти города. Эвакуация с НПЗ проводилась из-за сигнала тревоги

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Данные о пожаре на заводе в Нижнекамске являются недостоверными, заявили в исполнительном комитете города.

«Яркое освещение здания связано с плановым изменением режима работы оборудования и краткосрочным переключением мачтового факела на интенсивный режим работы. Оранжевое зарево на небе вызвано работой факелов, которые являются неотъемлемой частью технологического процесса предприятия. Все оборудование работает в штатном режиме и является стандартной мерой обеспечения безопасности в ночное время», — говорится в сообщении исполкома Нижнекамска на странице «ВКонтакте».

11 января телеграм-каналы, в частности Mash, сообщили о возгорании и эвакуации с нефтеперерабатывающего завода «Танеко» в Нижнекамске. На опубликованных кадрах огонь и дым на предприятии.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Нефтекамска, в «Танеко».

Руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова также заявила, что данные о пожаре на предприятиях республики являются недостоверными, передает «РБК-Татарстан». По ее словам, завод еще днем распространил сообщение о плановых изменениях режима работы. Эвакуация проводилась по отработанной схеме из-за сигнала тревоги, добавила Галимова.

МЧС днем предупреждало об угрозе атаки беспилотников в Татарстане. Аэропорты нескольких городов республики временно приостанавливали полеты. В Нижнекамске в 20:00 мск ограничения на прием и вылет рейсов ввели в третий раз — до этого они действовали утром и днем.