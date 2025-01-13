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Военная операция на Украине ,  
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Обвиняемый в отравлении курсантов на Кубани признал вину

Сюжет
Военная операция на Украине
Егор Семенов
Егор Семенов (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Обвиняемый в попытке отравления кубанских курсантов уроженец Мелитополя Егор Семенов признал вину в совершенном преступлении, сообщает корреспондент ТАСС из зала Южного окружного военного суда.

«Да, ваша честь, вину признаю в полном объеме», — сказал Семенов, отвечая на вопрос судьи о признании вины.

По версии следствия, мужчина в 2022 году получил гражданство России, в 2023 году его завербовал сотрудник украинских спецслужб. Семенов получил поручение организовать убийство выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. За выполнение этого задания ему обещали 400 тыс. руб.

21 октября 2023 года Семенов доставил торт и бутылки виски в ресторан, в котором выпускники отмечали праздник. В торте содержался «медицинский препарат в больших токсических дозах для употребления в пищу».

Курьер рассказал, что доставил подарок от одного из выпускников, который не смог приехать на встречу лично. Он не сообщил имя отправителя и быстро ушел. Это показалось участникам торжества подозрительным, поэтому они не стали пробовать торт и сообщили о произошедшем в ФСБ.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

26 октября 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 105 Уголовного кодекса — террористический акт.

В ноябре 2024 года прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение и передала уголовное дело на рассмотрение в Южный окружной военный суд.

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массовое отравление Курсанты Кубань Краснодарский край террористический акт
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