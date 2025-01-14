Украина ввела санкции против оператора платежной системы «Мир»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 140 субъектов финансового сектора России, в том числе против Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора платежной системы «Мир». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Подписал сегодня документы по санкциям. Указ о введении санкций против финансового сектора России — 140 разных субъектов», — написал Зеленский.

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