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Война с хуситами ,  
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В Пентагоне опровергли сообщения о новых ударах по Йемену

В Пентагоне заявили, что США не наносили новых ударов по хуситам в Йемене
Сюжет
Война с хуситами
Арабские СМИ сообщали, что 14 января ударам подвергся город Ходейда, хуситы обвиняли в атаке США и Британию. В Пентагоне заявили, что не наносили ударов по территории Йемена
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Силы США и возглавляемой ими коалиции не наносили 14 января ударов по позициям хуситов в Йемене. Об этом агентству AFP сообщил неназванный представитель Пентагона.

Ранее в воскресенье канал Al Arabiya, ссылаясь на хуситов, передавал, что удару со стороны США и Великобритании подвергся портовый город Ходейда на западе страны. Sky News Arabia со ссылкой на источники в Йемене писал об обстрелах позиций хуситов в районе Аль-Лахия, к северу от Ходейды.

Вашингтон объявил о создании международной коалиции для проведения против хуситов операции Prosperity Guardian («Страж процветания») в середине декабря. Развернуть ее решили в ответ на атаки боевиков на коммерческие суда в Красном море, которые участились после начала войны Израиля и ХАМАС. В коалицию вошли Австралия, Бахрейн, Канада, Нидерланды, Дания, Германия, Новая Зеландия и Южная Корея.

Хуситы заявили об ударе США и Британии на западе Йемена
Политика
Фото:Khaled Abdullah / Reuters

9 января, как передавало AP, хуситы атаковали американские суда, применив 18 беспилотников, две крылатые ракеты и одну баллистическую ракету. Байден после этого пообещал, что США и партнеры «не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире». В ночь на 12 января силы США и Великобритании нанесли первые удары по военным объектам хуситов в Йемене. По данным Центрального командования США, было поражено более 60 объектов, включая радары, системы ПВО, склады и стартовые позиции беспилотников и ракет. О новых ударах западной коалиции по позициям хуситов арабские СМИ сообщили в ночь на 13 января, а также вечером в тот же день.

По данным NYT, в результате авиаударов были повреждены или уничтожены до 90% целей, однако хуситы все еще сохраняют значительный военный потенциал — около 70% своих возможностей атаковать ракетами и беспилотниками корабли в Красном море. Хуситы пообещали продолжить атаковать суда (они утверждают, что их целями являются только израильские корабли) и пригрозили нападением на американские и британские базы на Ближнем Востоке, если удары продолжатся.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
хуситы Йемен США Великобритания Пентагон
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