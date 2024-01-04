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В Британии обеспокоились расширением «шпионской хартии»

Politico: в Британии обеспокоились расширением закона о слежке
Британское правительство «с головокружительной скоростью» продвигает через парламент поправки, которые расширят полномочия спецслужб в области слежки. Эксперты предрекли проблемы для инноваций и конфиденциальности пользователей
Фото: Oli Scarff / Getty Images
Фото: Oli Scarff / Getty Images

Технологическая отрасль Великобритании обратилась к МВД королевства в связи с новыми поправками, предложенными к «закону о полномочиях по проведению расследований». Текст обращения опубликован на сайте ассоциации TechUK.

Прежде всего, технологические компании обеспокоены предложением позволить МВД Британии мешать выходу технических обновлений, которые могли бы препятствовать обмену информацией с британскими спецслужбами. Компании указали на возникающие в связи с этим риски внедрения инноваций, потенциальное ограничение функционала для британских пользователей.

«Вместо того, чтобы сосредоточиться на улучшении конфиденциальности и безопасности пользователей, внимание компаний придется переключить на удовлетворение потребностей правительства в надзоре. Это вызывает особую обеспокоенность в мире, где угрозы безопасности данных пользователей продолжают расти», — подчеркнули в TechUK.

Компании призвали уделить время тщательному изучения инициативы правительства.

Ранее Apple, WhatsApp и Signal не исключали прекращения предоставления своих услуг в Британии, если после принятия нового закона от них потребуют ослабить шифрование.

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В приложении для безопасного обмена сообщениями Signal отмечали, что с этими полномочиями власти «смогут предотвратить внедрение нового сквозного шифрования или помешать разработчикам исправлять уязвимости в коде, которые правительство или его партнеры хотели бы использовать».

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Как пишет Politico, поправки вносятся к закону, который был принят в 2016 году, а критики прозвали его «шпионской хартией». Его приняли после разоблачений Эдварда Сноудена, законопроект формализовал широкие полномочия британских спецслужб по перехвату электронных писем, текстовых сообщений, истории посещений сайтов и другой информации. Нынешний законопроект, отмечает издание, «с головокружительной скоростью» проходит этапы согласования, несмотря на протесты представителей отрасли и активистов.

Британское МВД отказывается вносить изменения в законопроект. Министр Эндрю Шарп заявил на этапе рассмотрения в палате лордов, что закон не предусматривает «запрет сквозного шифрования <...> вопреки тому, что некоторые ошибочно предполагают».

«Мы всегда ясно заявляли, что поддерживаем технологические инновации, а также частные и безопасные коммуникационные технологии, включая сквозное шифрование <...>. Но ценой этому не может становиться общественная безопасность», — сообщали в правительстве королевства.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
шпионаж Великобритания слежка
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